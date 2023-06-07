「六四」31年民調受壓撤發布 蔡耀昌指港府要「六四」從公共空間消失但不易

香港/政治

隨着維園「六四」悼念燭光晚會的消失，已連續公布30年的「六四」周年民意調查報告今年亦告消失，負責這項民調的機構昨(6日)午突然宣布，「因應相關政府部門……建議」，取消原訂當日發布相關民調結果。前香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)副主席蔡耀昌認為，機構應是受壓取消發布，反映香港已進入中國內地那種「記憶與遺忘的鬥爭」中，但香港較內地遲了逾三十年才開始，記憶較難消失。

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另外，被指是要在「六四事件」34周年當天丶令有悼念意味的「黑衣人」減少在維園所在區域減少出現而有23人被帶返警署的行動，特首李家超昨日仍沒有解釋警方的執法原因，只是重申，任何人須依法行事及為自己的行為負責。

自1993年起，香港民意研究所都會在每年的5月發布港人對「六四事件」看法的「六四周年調查報告」，今年已推遲至「六四」紀念日之後的 6月6日，但最後難逃被消音的命運，明言這是「因應相關政府部門經過風險評估後的建議」。

翻查資料，香港民研每年六四民調會問11條問題，近年的民調結果已顯示港人態度軟化，例如認為北京政府做法不對和對學生當年處事的支持均有所減少，以去年數據為例，「覺得中國政府處理六四事件做得對」的受訪者比例有22.8%，較最初的5.7%上升了17個百分點；相反，「覺得北京學生系六四事件中做得對」的受訪比例已由最初的58.6%下降到去年的35.5%，大幅減少23個百分點；而支持「平反六四」的受訪者比率亦跌至去年的 39.6%，不支持的有29.8%，兩者相差10個百分點，與1993年時支持者較不支持者多30個百分點的差距已大為縮窄。

前支聯會副主席蔡耀昌接受本台訪問時估計，當局根本就是不想任何有關「六四」的東西在公共空間出現，根本不會深究民調結果是否已變得有利中國政府立場，總之就是要「少報道，少出現」，於是向民調機構施加非正式壓力。

他形容，香港已正或開始內地那種「記憶與遺忘的鬥爭」，預計日後會繼續出現類似事件，市民可能出現反彈，甚或更着力推動，又或有人會淡忘，但相信這種「鬥爭」會維持一段相當長的時間，最終結果難料，須視政局發展而定。

但他補充，雖說香港的自由度被削弱，但仍較內地強，加上香港資訊流通和已傳承「六四」三十多年，應更有能力承載「六四」，相信「六四」不易在港消失，至少較中國內地難消失。

「六四」民調的其他問題還包括「同八九年比較，你覺得中國而家既人權狀況好左定差左」丶「以你估計，三年後中國既人權狀況會好些定差些」丶「你覺得香港人有冇責任推動中國既民主發展？」丶「你覺得香港人有冇責任推動中國既經濟發展？」丶「你覺得香港人應該推動中國既經濟發展多些定系民主發展多些」丶「你覺得中國而家需要經濟發展多些定系民主發展多些？」，而在香港市民支援愛國民主運動聯合會(簡稱支聯會)於2021年秋天被迫解散後，民研已停止問「你覺得應唔應該解散支聯會」和「六四前夕支聯會評分」兩條問題。

香港民意研究所過去曾因不同原因而取消民調或發布民調結果，有一次是在官員指民調機構發布立法會選舉的民意調查，不排除違法的可能性之後，香港民研在2021年12月上旬發布的民調結果中，抽起市民的「投白票」意向比率，聲稱會稍後發放。