加拿大野火煙霾飄至美國 1億人受到影響

美國/加拿大/霧霾

加拿大發生數百起森林野火，野火造成的濃煙飄至美國東北部和中西部大片地區，1億人受到野火霧霾影響。美國白宮周三(6月7日）呼籲體弱者採取預防措施。

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法新社消息，白宮發言人卡琳-讓皮埃爾周三稱， 提請受陰霾污染地區的所有人注意當地的情況，確保你的鄰居、朋友和家人身體健康。對於體弱多病者尤其需要採取預防措施。

她說，這是氣候危機影響到我們日常生活令人擔憂的情況。

美國環境保護署 (EPA) 告訴法新社，受到加拿大數百處森林野火產生的霧霾影響，美國數十個州周三發出空氣質量警報，當局呼籲民眾留在室內。有超過1億美國人受到空氣質量的影響。

美國東岸佛蒙特州和南卡羅來納州、中西部俄亥俄州和堪薩斯州等地衛生官員，呼籲數以百萬計民眾減少戶外時間，並警告空氣中懸浮微粒可能導致呼吸困難及健康風險。

美國國家氣象局（National Weather Service）已對從新英格蘭（New England）至南卡羅來納州地區發布空氣品質警報。

美國國家氣象局華府地區辦公室推文寫道，戴口罩可能有助呼吸道疾病患者減少刺激，預計明後天將有更多煙霧。

美國東岸學校為保護學生免於霧霾危害，已取消戶外活動，包括體育練習、校外考察旅行及課間休息。

許多大城市，如紐約和華盛頓，周三都發出紅色警報，巨大煙霧造成的霧霾對一般人健康產生影響，對脆弱人群的影響會加劇。