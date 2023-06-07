民調：美中若為台灣爆衝突 多數歐盟人稱保持中立

台海兩岸

歐洲外交關係協會6月7日公布的來自歐盟11國針對俄羅斯和中國的民調顯示，公眾輿論與俄羅斯的鴻溝普遍加深。面對中國，多數則在實用主義和信念之間游移，涉及美中一旦為台灣爆發衝突問題，63 %受訪者 稱“保持中立”。

這是一幅2023年4月11日拍攝的插圖，圖中展示的中華人民共和國和中華民國國旗前可以看到士兵的微型模型。

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歐盟外交關係協會(ECFR)民調提出的問題包括：在烏克蘭戰爭爆發後形成的多極地緣政治格局中，歐盟人應該在美國與中國的戰略競爭中應否站在美國一邊，在北京攻擊台灣的情況下是否支持華盛頓，如果中國向俄羅斯提供武器，應否懲罰中國等等？

調查發現，當問及一旦中國攻擊台灣，他們所在的國家是否應該支持美國時？11國民調平均62%的受訪者認為應該保持中立，認為應該支持美國的只有23%，10%回答不知道，5%支持中國。其中瑞典、波蘭和荷蘭支持美國的都超過30%，匈牙利、保加利亞希望保持中立的超過70%，奧地利更有80%希望保持中立。

這一立場讓不少人感到意外，但有分析認為，當真正的危機爆發時，人們的心態會發生改變。

法國世界報分析，歐美人對幾乎涉及生存的問題，他們的反應是實用主義和信念的混合，或多或少接近他們的領導人的想法。在詢問民眾如何看待其他國家與中國的關係問題時，平均43%的人似乎更傾向於法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨的立場，認為中國是“需要的夥伴”，24%則認為是“競爭對手”，11%認為是“敵手”。

矛盾的是，法國人（31%）和德國人（33%）屬於最不願意贊同本國領導人觀點的人之一，他們更願意將北京視為 "對手 "甚至是 "敵手"。但是，總的來說，自烏克蘭戰爭開始以來，北京與莫斯科的親近並沒有改變中國的形象，只有22%的人認為與這個國家的貿易關係帶來的風險多於收益，28%認為利大於弊。不過，假如中國向俄羅斯提供武器，43%的受訪者主張歐盟應對中國進行經濟制裁，比反對制裁的高出10%。民調報告人Jana Puglierin據此分析，軍援俄羅斯是歐洲人對中國立場的紅線。

調查還顯示，受調查的保加利亞和匈牙利人是最“親俄羅斯”或“親中國”。65%的保加利亞人認為俄羅斯是“盟國”或“合作夥伴”，反對在北京向俄羅斯提供軍援的情況下制裁中國。不過，與歐洲外交關係協會2021年進行的民調比較，整體上，俄羅斯的形象變得更壞，64%的歐洲人認為莫斯科是“敵手”，9%是“對手”，兩年前這兩個數字加起來只有36%。而這一比例在丹麥更高達74%，波蘭高達71%，意大利是一個令人“擔憂”的意外，只有37%。