民調：美中若為台灣爆衝突 多數歐盟人稱保持中立
歐洲外交關係協會6月7日公布的來自歐盟11國針對俄羅斯和中國的民調顯示，公眾輿論與俄羅斯的鴻溝普遍加深。面對中國，多數則在實用主義和信念之間游移，涉及美中一旦為台灣爆發衝突問題，63 %受訪者 稱“保持中立”。
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歐盟外交關係協會(ECFR)民調提出的問題包括：在烏克蘭戰爭爆發後形成的多極地緣政治格局中，歐盟人應該在美國與中國的戰略競爭中應否站在美國一邊，在北京攻擊台灣的情況下是否支持華盛頓，如果中國向俄羅斯提供武器，應否懲罰中國等等？
調查發現，當問及一旦中國攻擊台灣，他們所在的國家是否應該支持美國時？11國民調平均62%的受訪者認為應該保持中立，認為應該支持美國的只有23%，10%回答不知道，5%支持中國。其中瑞典、波蘭和荷蘭支持美國的都超過30%，匈牙利、保加利亞希望保持中立的超過70%，奧地利更有80%希望保持中立。
這一立場讓不少人感到意外，但有分析認為，當真正的危機爆發時，人們的心態會發生改變。
法國世界報分析，歐美人對幾乎涉及生存的問題，他們的反應是實用主義和信念的混合，或多或少接近他們的領導人的想法。在詢問民眾如何看待其他國家與中國的關係問題時，平均43%的人似乎更傾向於法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨的立場，認為中國是“需要的夥伴”，24%則認為是“競爭對手”，11%認為是“敵手”。
矛盾的是，法國人（31%）和德國人（33%）屬於最不願意贊同本國領導人觀點的人之一，他們更願意將北京視為 "對手 "甚至是 "敵手"。但是，總的來說，自烏克蘭戰爭開始以來，北京與莫斯科的親近並沒有改變中國的形象，只有22%的人認為與這個國家的貿易關係帶來的風險多於收益，28%認為利大於弊。不過，假如中國向俄羅斯提供武器，43%的受訪者主張歐盟應對中國進行經濟制裁，比反對制裁的高出10%。民調報告人Jana Puglierin據此分析，軍援俄羅斯是歐洲人對中國立場的紅線。
調查還顯示，受調查的保加利亞和匈牙利人是最“親俄羅斯”或“親中國”。65%的保加利亞人認為俄羅斯是“盟國”或“合作夥伴”，反對在北京向俄羅斯提供軍援的情況下制裁中國。不過，與歐洲外交關係協會2021年進行的民調比較，整體上，俄羅斯的形象變得更壞，64%的歐洲人認為莫斯科是“敵手”，9%是“對手”，兩年前這兩個數字加起來只有36%。而這一比例在丹麥更高達74%，波蘭高達71%，意大利是一個令人“擔憂”的意外，只有37%。