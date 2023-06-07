清大停聘王丹 總統府資政辭職蔡英文推動性平修法

台灣大學/王丹

民運人士王丹被控性騷擾案，台灣清華大學今天表示，社會學研究所日前召開教評會，決議停止聘任王丹擔任社會學研究所的兼任客座助理教授；原訂今年九月王丹將在清華開設的課程「從韓戰到六四：當代中國重大歷史事件解析」，也一併決定停開。

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王丹是因為被台灣一位李姓男子指控，九年前在紐約的旅館內對他強吻、性騷、強暴未遂，經清華大學開會討論後，決議不再續聘。

由於王丹沒有在限期內對李姓男子道歉，李姓男子今天到台北地檢署對王丹的行為提出司法告訴，罪名是強制性交未遂。

王丹從2010年至2017年曾擔任台灣清華大學客座助理教授，清大去年9月到今年1月再邀請王丹擔任社會學研究所的兼任客座助理教授，原本要在今年9月再開課，但爆發這個事件後，清大決議不再續聘。

另外，台灣這一連串性騷擾事件Me Too連環爆，管轄的台北市政府已經就與民進黨有關的八個騷擾案，行文要求限期回復，將依法展開處理。被爆料性騷女黨工的前「小英之友會」全國總會長，也是現任總統府資政顏志發，昨天原本對檢舉他的女黨工提出告訴，但隨後發出聲明，不但撤銷提告，還辭去總統府資政職務。

由於台灣這一大串滾雪球般的性騷事件，事件的焦點不在於誰幹了什麼壞事，而是素來強調重視女權，維護性別平等的民進黨，在內部爆發性騷或性侵事件時，女黨工向主管反應，竟遭到漠視和吃案。

也因此，台灣總統蔡英文昨天再度向社會道歉，並表示，她已請行政院長陳建仁帶領行政團隊，針對三個方向，進行整體機制改革方案。

一、參酌國際做法，訂定性騷擾樣態指引，來作為職場、校園等各環境的性平準則及性平教育的參考。

二、重新檢視現行性平申訴機制的實用性，在工作場所內部的申訴制度無法有效運作時，強化或建立公權力介入的外部機制。

三、跨部會進行性平法規總檢討，提出修法，在立法院下個會期列為優先法案。