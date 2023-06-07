烏克蘭大壩被炸毀：馬克龍譴責"可恥行徑" 法國將提供烏克蘭緊急援助

烏克蘭/俄羅斯/卡霍夫卡水電站大壩/法國

烏克蘭南部卡霍夫卡水電站大壩被炸引發人道災難，法國總統馬克龍周三(6月7日）與烏克蘭總統澤連斯基通電話，馬克龍譴責"襲擊平民設施的可恥行徑"，並稱法國將向烏克蘭提供緊急人道援助。而澤連斯基周三在接受媒體採訪時表示，對卡霍夫卡大壩被炸之後，國際援助"缺失"感到震驚。

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法新社消息，馬克龍在與澤連斯基通話之後在推特上發文稱，法國譴責這一危害人民令人髮指的行徑。馬克龍說，在卡霍夫卡水電站大壩遭炸毀後，我向澤連斯基總統表達了法國與烏克蘭人民站在一起。

據法國總統府愛麗舍宮稱，法國外交部危機應對中心將迅速派出第一批車隊，運送約10噸烏克蘭方面要求的健康、衛生和水衛生方面的物資，包括一個便攜式蓄水池。

澤連斯基此前也發布推文，提到俄羅斯恐怖行為造成的生態環境及人道惡果，並強調，“烏克蘭迫切需要(各方援助）應對赫爾松地區的災難”。

法新社稱，莫斯科和基輔雙方都拒絕對位於第聶伯河上俄羅斯佔領區內的這座水壩遭破壞負責。

澤連斯基並表示，他與馬克龍一致同意繼續在國防事務、特別是烏克蘭城市防空防禦方面進行合作。

澤連斯基表示：“我們希望能儘快開始對烏克蘭飛行員的訓練”，法國已經承諾可以先不考慮向烏克蘭交付飛機的機型，對烏克蘭飛行員進行基礎訓練。

澤連斯基並感謝馬克龍在聯合國安理會上對烏克蘭的支持，雙方並在7月在維爾紐斯舉行北約峰會之前討論了“烏克蘭安全保障形式”。在這個議題上，法國重申，目標是“不僅取得烏克蘭發起反攻實地的勝利，而且還將持久鞏固和平”。

另據法新社消息，澤連斯基周三接受媒體採訪時表示，對卡霍夫卡大壩被炸之後，國際(對烏克蘭）援助的"缺失"感到震驚。

烏克蘭總統澤連斯基接受德國傳媒訪問時，批評聯合國和紅十字會在卡霍夫卡水電站大壩受損至今未有伸出援手，並對此感到震驚。他又指烏方在救援行動期間，繼續遭到俄軍炮擊。

烏克蘭南部俄羅斯佔領區內的卡霍夫卡水壩周二遭破壞，導致第聶伯河潰堤，俄烏官員周三表示已有2700多居民撤離。聯合國警告數以十萬計人面臨可怕的人道後果。

法新社報導，烏克蘭救難服務的發言人霍倫吉（Oleksandr Khorunzhyi）在電視上表示："已有1450多人疏散，目前沒有傷亡消息。"他還說赫爾松市的水位已經升高5公尺。

官員曾表示，還有數以千計居民將被迫離開家園，許多人已經正在想辦法自行撤離。

卡霍夫卡水壩被炸開，俄烏相互指責是罪魁禍首。外洩的滾滾洪水已經造成一座小城市淹水、20幾座村莊被淹沒，並使得1萬7000人必須撤離。

聯合國人道事務協調廳警告，這起事件預料會對區域人道情況帶來嚴厲且長期的後果。聯合國秘書長古特雷斯表示，這是一場"巨大的人道、經濟和生態災難"。他呼籲攻擊平民和關鍵民用基礎設施的行為必須停止。