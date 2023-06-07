編程隨想之妻被禁聲推特賬號被註銷

中國/人權

知名博客，人稱中國網絡啟蒙第一人編程隨想，真名阮曉寰今年二月被一審判處七年監禁之後，他的夫人貝女士從５月３１日開始與外界失聯。６月７日貝女士的推特賬號也被註銷。

編程隨想與他的妻子貝女士，日期不詳。

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密切跟蹤編程隨想一案的自由亞洲電台記者蘇雨桐最早在網絡拉響警報，阮曉寰的妻子貝女士2023年5月31日突然與外界失聯。有網友指稱應該是被上海市楊浦區長海路派出所警方帶走，但當熱心網友電話問詢楊浦區長海路派出所，對方卻說沒關人。法廣曾經致電楊浦區長海路派出所，對方拒絕回答。

在外界的緊急關注和不斷追問下，6月2日，阮曉寰的母親剛開始尚不知道貝女士失聯之事，後經提醒她立即跟上海楊浦區長海路派出所電話聯繫，最終對方默認把人帶走。

據維權網6月3日介紹，貝女士人已安全，但因手機被警方沒收不還，故無法與外界聯繫。

2023年5月，貝女士開設推特賬號發布丈夫阮曉寰的案件信息，為改善編程隨想的處境、推動二審改判而大力呼籲，並希望得到廣大網民的關注、聲援、轉發。

今年二月編程隨想被以“煽動顛覆國家政權罪”判刑七年，她的妻子貝女士試圖聘請北京莫少平律師事務所商寶軍與莫少平律師擔任二審辯護律師，遭到上海法院拒絕，貝女士曾經親自前往北京試圖會見律師，被上海當局截回上海。二審審判本應在今年五月做出。

編程隨想十多年來在網上普及推牆和網絡安全方面的技術和常識，引導了一代中國網民突破網絡封鎖走向更加真實的網絡世界。在他發表的七百多篇博文中，也有極少部分涉及中國以及國際政治，這位百科全書式的網絡達人曾經搜集歸納出了一份中共太子黨的家譜，內容涉及中共最高層領導人幾代人的個人信息。有評論認為這或許是北京當局不惜一切代價追捕他的原因所在。