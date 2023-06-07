習近平語錄入題高考引發爭議

中國高考

中國青年失業率高漲、學費高漲之時，1291萬學生投入的中國高考6月7日開場，引起熱議的卻是習近平語錄入選作文試題。

2003年6月7日，在上海的一所高中，家長們在一所高中外等待，他們的孩子正在參加全國高考。根據中國教育部，1290萬名考生奔赴考場。

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教育部命題的“全國乙卷”讓考生圍繞習近平說過的兩段話作文，一段是“吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠”；另一段是“一花獨放不是春，百花齊放春滿園。如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的”。

題目還強調，這兩句話是“習近平總書記的講話，以生動形象的語言說出了普遍的道理。”

單獨看，沒錯，深究，就有了疑問。有人評論，真是“上有所好，下必甚焉”，習主席喜歡“掉書袋”，教育部乾脆把習語錄入高考試題了，讓那些總拿“全國最大的小學生”說事，總抓住習總讀錯字不放的這下啞口無言了。

也有人指出，這些話雖然第一段出自今年3月習近平出席中國共產黨與世界政黨高層對話時的發言，第二段出自習近平2014年在聯合國教科文組織的演講，嚴格地說，並不能被認為是“習近平的話”，第一段是“燃燒自己，照亮別人”一句老話的包裹，“不要吹滅燈火”要追根甚至可以追溯到“聖經”。第二段等於是對一個古語的補充解釋。這些話是秘書寫講話材料時組織拼湊引用的，好壞不說，說成是習近平語錄，恐怕很不合適。而為何單單把這些話引入考題，動機也引起網友懷疑。

有分析指，第一段話，從上下文判斷，習近平暗批美國或西方國家“吹滅別人的燈”，“阻擋別人的路”，暗含着在鼓吹“東升西降”的嘈雜聲中近年來中國在國際上面臨的困境，因此這段話的下文是“堅決反對通過打壓遏制別國現代化來維護自身發展‘特權’”；第二段說“一花獨放不是春”，一般也被解讀為中國宣揚“建構人類命運共同體”，但是，中國領導人不在乎的是，這種不承認普世價值的“人類命運共同體”沒有普適性，因此，“一花獨放”的並非他人。

時事評論人士蔡慎坤推特評論說，今年全國高考(乙卷)的作文題目散發著濃濃的政治氣味，讓考生圍繞着習近平的語錄寫一篇800字的文章，這番摘錄的習語錄很符合現在的政治氛圍，也就是把過去以經濟建設為中心轉到維護國家安全政權為中心，考生只要心領神會歌頌新時代的偉大領袖，敢於對抗美帝大概就可以拿到高分，未來需要更多類似周小平這樣擅長八股文的文宣人才。

從反應看，許多網友對兩段話透出的“寬容精神”和“百花齊放”很有些懷疑，他們直接聯想到習近平的現實統治。品蔥網相關報道下有網友評論說：“如果考生在考卷里寫，吹鬍錦濤燈，讓自己更光明了，堵李克強胡春華的路，讓自己的路走得更遠了。習主席這朵花20大獨放就是春……”會怎麼樣呢？

“本來就不會讓自己更加光明。兩個光源的疊加才會更亮。現在吹滅一個燈源，誰都不會更加光明。”

推上的反應更熱烈。有人質疑：“寫一篇抨擊個人崇拜為主題的作文可以得滿分嗎？”有人認為應當改為“‘一花獨放才是春，百花齊放顯一尊’，這樣寫，作文一定得滿分”。

如此種種：“吹滅我們紀念六四的蠟燭，並不會讓自己更光明。”“一黨執政不是春，多黨輪流春滿園”；“如果世界上只有一種聲音，就算這種聲音再美，那也是謊言。”

有人懷疑這是高級黑：“好奇怪，這話是他說的？但我覺得共產黨的政治理念跟這兩句話是矛盾的。”

還有人試着勸誡：“吹滅年輕人的未來，不會讓共產黨更加光明，阻擋民主的道路，也不會讓中國走向更遠。‘一黨獨裁不為國，多黨執政民為主’，如果中國只有一個執政黨，就是這個黨的軍隊再強，它也是脆弱的。”

網上議論正酣，考生們的作文答卷很快就會有結果了，如何才能有一個好成績？“難為他們了”。