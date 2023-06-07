英國首相蘇納克訪問華盛頓強化英美關係

英國/美國/訪問/蘇納克

英國首相蘇納克周三(6月7日）展開對美國為期兩天的訪問，旨在進一步加強英美兩國關係，而烏克蘭戰爭、貿易及人工智能高科技領域進一步合作是蘇納克此行的主要議題。

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法新社消息，倫敦和華盛頓不僅在烏克蘭衝突問題上立場完全一致，而且英美並攜手共同對中國採取強硬立場。美英與澳大利亞建立全新的三方軍事同盟即是明證。2021年，美國、澳大利亞和英國達成三邊安全協議(AUKUS)，支持澳大利亞歷史性地採購常規武裝核動力潛艇。另外，AUKUS也將合作研發高超音速和反高超音速武器，同時提高電子戰能力，並擴大情報分享、深化在網絡能力、人工智能等方面的合作。今年3月，美英澳公布了2450億美元核動力潛艇合作計畫細節。

蘇納克對華盛頓首日訪問行程具有象徵意義：在盟軍諾曼底登陸79周年紀念的第二天，蘇納克前往阿靈頓軍事公墓的無名戰士墓前敬獻花圈，“以紀念那些為了讓我們可以自由生活而獻出生命的人們。”

蘇納克周三還將與美國聯邦參眾兩院議員及企業領袖會晤。

蘇納克定於周四前往白宮會晤美國總統拜登。在烏克蘭南部卡霍夫卡大壩被炸毀事件後，美英領導人將重申對烏克蘭的堅定支持。

據英國首相府表示，蘇納克將向美方政、商界傳達，經濟和防衛事務合作必須是英美同盟的2大支柱。面對新時代挑戰，英美有必要將延續數十年的防衛夥伴關係擴大到經濟領域的全面合作，為確保雙方民眾在下一個世紀的安全及早做準備。

首相府並指出，近期不友好國家企圖利用經濟脅迫達成目標的事例增加，包括俄羅斯總統普京拉擡歐洲能源價格，以及中國廣泛利用制裁措施"懲戒"批評其人權侵害事件的個人和政府。

蘇納克還將與美國政、商界代表討論的議題包括在人工智慧等關鍵新興科技領域加強研發、投資、標準和規範制定等合作，並在重要物資和技術供應鏈、應對經濟層面外部威脅及美國實施"降低通膨法"（Inflation Reduction Act）等具保護主義色彩法規的情況下，尋求確保英美維持強健夥伴關係。

據英國媒體報道，在人工智能 (AI) 先進科技領域，蘇納克希望未來人工智能世界監管機構設在倫敦。