視頻兩則 愛情事故與笑死人民

中國官場百態

網上瘋傳兩個視頻，一個是國企黨委書記帶情人遊逛鬧市遭街拍，當日便被免了職，超快；另一則是一群公職人員拍攝宣傳視頻，說道“一切為了人民”的台詞時集體笑場。

中國石油環球公司黨委書記、總經理胡繼勇牽着一位時髦女郎去成都太古里遭街拍，6月7日上了上搜，當日胡繼勇被火速免職，“並接受紀委核查”。

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中國石油環球公司黨委書記、總經理胡繼勇牽着一位時髦女郎去成都太古里遭街拍，6月7日上了上搜，不到24小時，胡繼勇被火速免職，“並接受紀委核查”。有人問：“這件事如果沒有被街拍呢，胡書記太大意了。在國內官場這種事不是常態么？”

有網友以“愛情事故”形容這一事件。環球時報前總編胡錫進的反應則比較奇怪，憤怒中似乎頗有點惋惜，他寫道：“通報來得真快，清楚，明確。這個人不知道讓什麼衝昏了頭腦，明目張膽，頂風犯事，他是個怪例。”

他還寫道：“如今滿大街都是攝像頭和手機，這麼大鳴大放的，大一點的私企老闆也未必敢吧？有點反常的事，希望官方有個通報。”

是，中國官場，貪腐好色官員一抓一大把，像這位“大鳴大放”，“明目張膽，頂風犯事”的太稀罕了。裝都不裝。為什麼“愛情故事”蛻變為“愛情事故”？有網友說，“胡書記被愛情衝昏了頭腦”。

有人揣測：老胡是說這種事體制內是容許的，但千萬不要張揚。還有的說，“官階不夠高才是主因，如做到張高麗同志這種級別，屁事沒有。”

還有一個是李老師不是你老師根據網友投稿公布的視頻，“6月4日，長沙。網傳一群公職人員疑似在某愛國教育基地拍攝宣傳視頻，但當聽到“一切為了人民”時集體笑場。”“根據網友補充，視頻拍攝地點是長沙清水塘，毛澤東楊開慧故居門口。”

場地的牆壁上掛着“全國愛國主義教育示範基地—中共中央宣傳部”的牌子。

幾位公務員在拍攝，一位帶頭念“一切為了人民……”，剛開始還振振有詞，剛說完“一切為了人民，一切依靠人民”，話聲未落，都耐不住笑了，笑得快斷了氣，笑得快趴下了……

有網友分析，“他們忍不住笑出來了，因為他們是自知他們的工作和人物將會是虛假、不真、卑鄙和無恥的。”

北京學者榮劍評論：“一切為了人民，當然是個大笑話了，所以官員才會笑場。”

還有網友說：“這才是他們的真實想法。”“打着人民的名義，鬼才信。”“這才是中國脫口秀的梗，怎地一個可惜了得。”

還有讚揚他們的：“這幾個人還是有點良知，不信就是不信，而沒有假裝相信。”