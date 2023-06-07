需求減少 中國五月出口萎縮超預期 同比下降7.5%

路透社北京電稿稱，中國5月份的出口萎縮速度遠高於預期，而進口則擴大了跌幅，全球需求前景黯淡，尤其是來自發達市場的需求，使人們對脆弱的經濟復蘇產生懷疑。

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中國5月出口萎縮速度遠超外界預期，5月份出口總值以美元計算，同比下降了7.5%，是2月份以來的首次下滑；進口也錄得4.5%的減幅，不過比前一個月的7.9%的下降速度減緩。

路透社之前曾經向經濟學家調查，他們預測五月出口僅下降0.4%，進口下降8.0%。

路透社報道，相信中國的出口表現不佳，與對中國商品的需求疲軟有關。同時進口表現不佳，也因進口零部件原料在中國製造再出口的需求減低。

報道提到，作為世界第二大經濟體的中國，在第一季度的增長速度超過了預期，這要歸功於強勁的服務消費和多年來疫情中斷後積壓的訂單，但由於利率上升和通貨膨脹擠壓了美國和歐洲的需求，工廠產出已經放緩。

據路透社援引中國海關總署的數據顯示，按美元計價，今年5月份中國進出口5011.9億美元，下降6.2%。其中，出口2835億美元，同比下降7.5%，預期下降1.8%；進口2176.9億美元，同比下降4.5%，預期下降8%；貿易順差658.1億美元，收窄16.1%。

這意味着，中國結束了3月份以來連續兩個月的出口正增長格局。

今年3月，中國出口意外急增14.8%，終結了去年10月以來的連續負增長。同時，進口降幅大幅收窄至1.4%，實現貿易順差881.9億美元，全線好於市場預期。

4月份，中國出口同比增長8.5%，進口下降7.9%，實現貿易順差902.1億美元，擴大82.3%。

與預期相比，5月出口表現大幅不及市場預期，貿易順差也低於預期，進口則稍好於預期。

另值得注意的是，從國家來看，中國今年前五個月對美國和日本的進出口下降。其中，對美國出口1.38萬億元，下降8.5%；自美國進口5082.9億元，增長3.9%；對美貿易順差8705.7億元，收窄14.5%。

對此，法新社的報道分析說，全球通脹上升、其他地區經濟衰退的威脅，以及與美國的地緣政治緊張局勢等因素，削弱了對中國產品的需求。