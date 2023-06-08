中國四大銀行“奉旨”降息

中國/銀行降息

中國主要國有銀行今天6月8日下調一系列存款產品利率，此舉是回應政府的要求，旨在促進中國經濟增長勢頭。

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法新社周四報道說，在2022年底中國取消清零衛生限制後，人們寄予厚望的後冠狀病毒復蘇在最近幾周已經失去了動力，並且在一些部門難以實現。

為了抑制人們儲蓄，以鼓勵經營活動，並最終支持經濟，中國的主要銀行已在去年9月下調了存款利率，那是2015年以來的首次。

這一次，中國資產規模最大的銀行--工商銀行，其競爭對手中國建設銀行（CCB），及中國第一家商業銀行--中國銀行（BOC），和中國農業銀行（ABC）將某些存款利率明顯降低了15個基點。

法新社的報道說，這項降息措施是這些銀行對中國政府的要求做出的回應，從周四開始生效。

據野村證券的分析師陸挺（Ting Lu）預測說， "較小的銀行可能會效仿跟進"。

周三，中國公布了一些令人失望的經濟指標，其中作為中國增長動力的出口，在5月份同比收縮了7.5%。自2022年10月以來，除了3月和4月的短暫反彈外，中國的出口一直處於減少狀態。5月份，中國的製造業活動連續第二個月收縮。

野村證券分析師陸挺指出，鑒於一些經濟指標的"快速惡化"，中國央行可能會降息。

中國政府為今年設定了5%左右的增長目標，這是幾十年來最低的目標之一。

但是，房地產行業的過度負債（傳統上是中國經濟的驅動力）、消費者信心下降，以及全球經濟放緩（對中國產品的需求受到拖累），都拖累了經濟活動。