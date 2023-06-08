傳中國將在古巴設秘密監聽基地 威脅美國"後院"

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法新社引述美國媒體周四報道，中國已經與古巴達成秘密協議，將在距離美國佛州約200公里的古巴島上，設立一個電子竊聽設施。 美國國防部拒絕對此發表評論。

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法新社援引《華爾街日報》報道，據熟知相關機密情報的美國官員稱，中國與古巴達成秘密協議，古巴允許中國秘密在加勒比海島嶼上設立一個竊聽站，該島嶼距離美國主要軍事基地所在的佛羅里達海岸約200公里。

《華爾街日報》周四的報道指，美國激烈的競爭對手中國將向古巴支付“數十億美元”建設這一竊聽站設施。根據華爾街日報，這類情報搜集設施能讓北京收集美國東南部的電子通信，並監視美國船舶交通。

法新社稱，美國國防部周四既沒有證實也沒有否認上述消息。

一位不願透露姓名的美國國防部官員表示， “我們不會對這些信息發表評論”。他補充說，“我們非常關注中國在世界各地投資可能具有軍事目的的基礎設施建設，特別是在美洲。

他表示， “我們將繼續密切關注此事，我們仍然相信有能力履行我們在美國國內和該地區的所有安全承諾。”

法新社稱，習近平領導的中國正在全球範圍內擴大其軍事存在，試圖與遍布各大洲的美軍展開競爭。但在古巴建立基地，並儘可能靠近佛羅里達海岸，這對北京來說是一個新的嘗試，華盛頓也會將其視為對其領土的前所未有的威脅。

冷戰期間，蘇聯在古巴就設有電子間諜設施，由共產黨政府管理。

《華爾街日報》稱，美國東南部有許多美軍基地，美軍中央司令部（US Central Command）總部設於佛州坦帕（Tampa），舊名布拉格堡（Fort Bragg）的美國最大軍事基地自由堡（Fort Liberty）則位於北卡羅來納州。

據路透社報道，這項協議對美國"後院"構成新威脅，在美國總統拜登政府內部引發不安。但這些美國官員拒絕進一步提供關於竊聽站可能位置，或是工程是否已經開始等細節。

針對上述消息，白宮國安會戰略溝通協調官柯比在一份聲明中表示："我無法針對這份個別報導發言，但我們都很明白，也說過很多次，中國致力在全球投資可能含有軍事目的的基礎建設，包括在西半球。"

柯比表示："我們密切關注，採取行動反制，並且有信心能夠做到我們對國內、區域和全球的安全承諾。"