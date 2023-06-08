全民國防 : 台灣一高中組織射擊等軍事訓練

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台灣高雄市三民高級中學最近組織了氣槍射擊等訓練活動，希望幫助學生了解“全民防禦”這一旨在為衝突做準備的概念。

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這一系列訓練活動包括急救技術、軍事裝備知識、參加演習、學習使用不同種類的槍械等等。射擊場對三民高中的學生開放，也可根據要求向其他學校的學生開放。

18歲的三民高中學生Yen Chia-ling表示：“在我了解全民國防之前，我認為軍人的職責是保護我們的生命和財產。但是當我了解了全民國防之後，我意識到保護自己是每個人的責任，不能僅靠軍人或消防員”。

另一名18歲的學生Candice Lin表示：“我發現在射擊時很難去瞄準目標。而且我沒有太多經驗，所以很難瞄得准。我意識到，要訓練一名優秀的射擊手，使他/她能夠正確瞄準並射擊敵人或目標，這非常困難。軍人真的不容易”。

除了射擊，學生還可以使用飛行模擬器，體驗駕駛軍用飛機。17歲的學生Richy Feng表示：“使用這個飛行模擬器之後，我知道陸軍、海軍和空軍都配備了飛行設施。我還了解了他們的日常工作。全民防禦，我們都可以參與。我會去服役一年，而且我已經有了這個想法（開飛機），所以我可以學得很快”。

高雄市政府教育局校園保衛事務處長表示：“以後無論發生什麼情況，我們（學生）都會有一個清晰的概念。無論是保護國家還是自衛，我們都會有這麼一個概念。我認為這是最重要的事情。我們正在向學生傳達一個積極的保護國家的理念，這就是我們正在做的事情”。

中國海空演習最近模擬了對台灣的包圍。北京方面表示，這是對台灣支持獨立者及其外國支持者的“嚴重警告”。高雄市立三民中學首席軍事指導員談到烏克蘭正在進行的戰爭時表示：“首先，我們希望學生們明白，國防問題關乎每個人。 你可能在新聞上看到另一個國家發生了戰爭，但我們必須意識到潛在的危險，如果這種情況發生在台灣，你打算怎麼辦？你打算怎麼反應”？