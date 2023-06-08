布林肯："美國沒有要求任何國家在美中之間做選擇"

美國/沙特/中國/地緣政治

即將結束沙特訪問的美國國務卿布林肯周四(6月9日）在利雅得表示，"美國沒有要求任何國家在美國和中國之間做出選擇。法新社稱，儘管存在許多分歧，美國仍尋求與海灣君主國建立共同的戰線。

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法新社發自利雅得消息，布林肯是在即將結束對沙特阿拉伯為期三天訪問之際發表上述談話。雖然沙特是美國重要的傳統合作夥伴，但由於人權等方面的原因，美國與沙特關係時而會陷入緊張。

而作為美國強大的競爭對手，中國加強了與美國維持傳統關係的中東國家的商貿及外交關係。特別是北京成功斡旋沙特和伊朗兩個敵對國家的和解。

布林肯周四在與沙特外交大臣費薩爾·本·法漢聯合舉行的新聞發布會上表示， “我們不要求任何國家在美國和中國之間做出選擇”。布林肯說， “我們只是想展示我們雙方合作的好處”。

沙特外交大臣費薩爾則表示，沙特"可能與北京發展關係的同時將繼續保持與美國牢固的安全夥伴關係”。

費薩爾表示：“我不贊成這種零和遊戲。我們都有能力擁有多種夥伴關係和承諾，就像美國的情況一樣”。

布林肯並試圖緩和兩國間其他分歧點，特別是在敘利亞政權問題之上。

此前據《華爾街日報》引述來自中美兩方的官員消息人士指，中美正在為美國國務卿布林肯可能於6月晚些時候訪問北京進行準備，報道指目前尚未決定布林肯是否與習近平會面。

消息稱，華盛頓與北京政府都正為布林肯的可能行程做準備，預計布林肯會與中方高層官員見面，包括中央外委會主任王毅、中國外長秦剛等。