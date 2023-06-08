常瑋平顛覆罪據悉判刑3.5年  「廈門案」餘李翹楚羈押中

中國/人權

事涉2019年「廈門聚會案」的着名維權律師許志永和丁家喜上月因「顛覆國家政權罪」被分別重判14年和12年而引發憤怒後，據本台消息，同案被扣的人權律師常瑋平以同罪被陜西省寶雞市當局判刑三年六個月。在扣除羈押時間和閉門審訊近一年才判刑，預計他可在明年7月刑滿出獄。

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常瑋平被判刑後，因討論時政和中國未來而有二十多名公民及律師被失蹤丶被傳喚或被拘留的「廈門聚會案」，至今只餘許志永的女友李翹楚因「煽動顛覆國家政權罪」仍在羈押中。她在許志永2020年被捕時，曾被北京警察秘密關押4個月，同年6月獲取保候審；在為許及其他人發聲及披露許遭受酷刑後，於2021年3月中被拘捕，罪名是「煽動顛覆國家政權罪」，不準律師會見，至今未開庭審訊。其餘人士，包括張忠順丶戴振亞丶陳家坪等則早已取保候審。

據維權網資料，判刑今(8日)早在羈押常瑋平的寶雞市鳳縣看守所內宣布。其案件在去年7月26日於寶雞市中級人民法院閉門審訊後，至少經過兩次延期審理，令他的判刑一再被推遲。

現年39歲的常瑋平，原為陜西立剛律師事務所執業律師，處理多宗維權案件。2019年12月初，他參與由多名維權律師和公民發起的「廈門聚會」，2020年1月12日以煽動顛覆國家政權罪被陜西省寶雞市拘捕，秘密關押10天後獲得取保候審。

他其後在Youtube上發表視頻，揭露自己在秘密關押期間遭受酷刑，不久後便與外界失聯。

翌年4月，寶雞市檢察院以涉嫌「顛覆國家政權罪」正式批准逮捕常瑋平。同年7月，常瑋平獲海外組織頒發「中國人權律師獎」。案件在去年7月26日閉門審理，常瑋平在庭上堅持無罪，常瑋平妻子陳紫娟前往旁聽途中被阻。