拜登會晤蘇納克：美英宣布新型經濟夥伴關係應對中國挑戰

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美國總統拜登周四(6月8日）在白宮會晤英國首相蘇納克，美英宣布建立新型經濟夥伴關係，應對當今世界地緣政治，特別是來自中國的挑戰。雙方發布《大西洋宣言》，並重申繼續支持烏克蘭，確保烏克蘭的長期安全。

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法新社消息，拜登與蘇納克周四在白宮發布“大西洋宣言”，旨在加強國防工業和能源轉型必不可少的金屬供應方面的合作。拜登與蘇納克還討論到如何繼續調整和提升兩國的夥伴關係，以確保兩國在瞬息萬變的世界中保持領先地位。蘇納克形容是英美兩國在人工智能、氣候變化和技術保護等問題上首創的經濟夥伴關係。拜登指這種密切的經濟關係，"是支撐北約盟國之間更廣泛關係的巨大力量源泉"。

在國防方面，美國總統拜登承諾，向英國工業界開放美國市場，以促進高超音速導彈的研發。

美英兩國之間的新協議並專門針對中國和俄羅斯，涵蓋人工智能、能源安全和建立可靠供應鏈等內容。

蘇納克在會談後的新聞發布會上表示，英國與美國可以完全相互信任；拜登也表示，"英國是美國親密的盟友”。

法新社報道，蘇納克表示，“中國和俄羅斯準備操縱、利用或竊取我們的知識產權，將技術用於專制目的或剝奪我們的重要資源，如能源。他們不會得逞”。

拜登則批評中國的主要國際投資計畫“一帶一路”，拜登指，中國的“債務和沒收計畫”不會走得太遠。

在烏克蘭問題上，拜登在新聞發布會上表示，美國將擁有“必要的資金”以在需要的時候支持烏克蘭應對俄羅斯入侵的戰爭。

拜登稱，必須就未來的北約秘書長人選達成“共識”。蘇納克此行希望為英國國防部長本·華萊士競選北約秘書長職位爭取拜登的支持。

英國致力發展人工智能並在標準和規範制定上扮演全球領導角色。今年秋季，英國將召集全球第一個AI安全峰會。拜登就此表示，“希望（英國）在秋季即將舉行的峰會上帶頭努力”發揮監管作用，拜登並強調人工智能“如果不加以控制，有可能造成重大損害”。

英國首相府此前表示，正在華盛頓訪問的首相蘇納克8日與美國總統拜登在白宮舉行雙邊會談時，將強調"理念相近"盟友與企業協力打造國際共同框架的重要性，以確保AI的發展與使用安全可靠。首相府指出，AI安全峰會將致力促進各國採取協調一致的策略和行動，以降低AI風險。

首相府在強調英國AI實力之際，也提及在全球排名，英國目前位居第3，在美國和中國之後。

中央社報道，中國或許不在"理念相近"盟友之列，但包括蘇納克、外交大臣柯維立等高階官員多次提到，要解決全球重大議題，幾乎不可能避開中國，而AI顯然是全球重大議題之一。

無論中國是否將獲邀出席秋季AI峰會，各國對管控AI科技衍生的風險漸有共識，而英國試圖在歐盟的"嚴管"與美國相對"順其自然"的政策方向之間尋求平衡、善用自身國際號召力，在AI安全議題扮演領導角色，是值得注意的趨勢。