東盟將首次在南中國海舉行聯合軍演

中國/東盟

印度尼西亞官員周四表示，東盟已決定於 9 月在南中國海舉行首次聯合軍事演習，應對中國在該地區日益強硬導致緊張局勢升級。

廣告 繼續瀏覽後續

印尼總司令海軍上將尤多·馬戈諾在巴厘島舉行的東南亞國防部長會議後說，我們今年9月將在北納吐納海舉行聯合軍演，包括東盟十個成員國和觀察國東帝汶，還有有由緬甸執政的軍人政府參加。

緬甸軍方在2021年推翻當時的文人政權，對民眾的抗議進行血腥鎮壓，導致美國和歐盟對其實施制裁。

印尼總司令海軍上將尤多·馬戈諾強調，本次東盟的首次南中國海的聯合軍演將以海上安全和救援為重點，不涉及作戰演練。

此前東盟成員國曾與美國舉行過海上聯合軍演，但作為一個獨立的集團進行軍演將是首次。

華盛頓呼籲北京停止在有爭議國際海域進行挑釁行動，此前一艘中國軍艦險些與菲律賓船隻相撞，還有一架中國戰機在美國偵察機前危險靠近飛行。

中國船隻也偶爾進入南中國海有爭議海域，如印尼的北納吐納群島所在的地方，也是本次將舉行的首次聯合軍演的地點。

中國聲稱對南海的大部分地區擁有主權，受到周邊國家印度尼西亞、越南、菲律賓和馬來西亞等其他東南亞國家對此的反對。

在上個月的一次東盟峰會上，東盟領導人對南海發生的“嚴重事件”進行了討論，並對行為準則進行談判，旨在減少該地區衝突風險。