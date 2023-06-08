中國/東盟

東盟將首次在南中國海舉行聯合軍演

印度尼西亞官員周四表示，東盟已決定於 9 月在南中國海舉行首次聯合軍事演習，應對中國在該地區日益強硬導致緊張局勢升級。

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Representatives pose for photos during the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Chiefs of Defense Forces meetings in Nusa Dua, Bali, Indonesia on Wednesday, June 7, 2023. From left, Brunei's Maj. Gen. Muhammad Haszaimi, Malaysia's Gen. Affendi bin Haji Buang, Cambodia's Gen. Vong Pisen, Laos' Lt. Gen. Khamlieng Outhakaisone, Indonesia's Adm. Yudo Margono, Singapore's Rear Adm. Aaron Beng, Thailand's Gen. Chalermphon Srisawasdi, Philippine Gen. Andres Centino, Vietnam's senior Lt. Gen. Nguyen Tan Cuong, East Timor's Commodore Danaciano Rosario Costa Gomes and unidentified delegation from Myanmar. (AP Photo/Firdia Lisnawati)
Representatives pose for photos during the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Chiefs of Defense Forces meetings in Nusa Dua, Bali, Indonesia on Wednesday, June 7, 2023. From left, Brunei's Maj. Gen. Muhammad Haszaimi, Malaysia's Gen. Affendi bin Haji Buang, Cambodia's Gen. Vong Pisen, Laos' Lt. Gen. Khamlieng Outhakaisone, Indonesia's Adm. Yudo Margono, Singapore's Rear Adm. Aaron Beng, Thailand's Gen. Chalermphon Srisawasdi, Philippine Gen. Andres Centino, Vietnam's senior Lt. Gen. Nguyen Tan Cuong, East Timor's Commodore Danaciano Rosario Costa Gomes and unidentified delegation from Myanmar. (AP Photo/Firdia Lisnawati) AP - Firdia Lisnawati
作者： 罗拉
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印尼總司令海軍上將尤多·馬戈諾在巴厘島舉行的東南亞國防部長會議後說，我們今年9月將在北納吐納海舉行聯合軍演，包括東盟十個成員國和觀察國東帝汶，還有有由緬甸執政的軍人政府參加。

緬甸軍方在2021年推翻當時的文人政權，對民眾的抗議進行血腥鎮壓，導致美國和歐盟對其實施制裁。

印尼總司令海軍上將尤多·馬戈諾強調，本次東盟的首次南中國海的聯合軍演將以海上安全和救援為重點，不涉及作戰演練。

 此前東盟成員國曾與美國舉行過海上聯合軍演，但作為一個獨立的集團進行軍演將是首次。

華盛頓呼籲北京停止在有爭議國際海域進行挑釁行動，此前一艘中國軍艦險些與菲律賓船隻相撞，還有一架中國戰機在美國偵察機前危險靠近飛行。

中國船隻也偶爾進入南中國海有爭議海域，如印尼的北納吐納群島所在的地方，也是本次將舉行的首次聯合軍演的地點。

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 在上個月的一次東盟峰會上，東盟領導人對南海發生的“嚴重事件”進行了討論，並對行為準則進行談判，旨在減少該地區衝突風險。

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