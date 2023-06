東盟將首次在南中國海舉行聯合軍演

Representatives pose for photos during the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Chiefs of Defense Forces meetings in Nusa Dua, Bali, Indonesia on Wednesday, June 7, 2023. From left, Brunei's Maj. Gen. Muhammad Haszaimi, Malaysia's Gen. Affendi bin Haji Buang, Cambodia's Gen. Vong Pisen, Laos' Lt. Gen. Khamlieng Outhakaisone, Indonesia's Adm. Yudo Margono, Singapore's Rear Adm. Aaron Beng, Thailand's Gen. Chalermphon Srisawasdi, Philippine Gen. Andres Centino, Vietnam's senior Lt. Gen. Nguyen Tan Cuong, East Timor's Commodore Danaciano Rosario Costa Gomes and unidentified delegation from Myanmar. (AP Photo/Firdia Lisnawati)

AP - Firdia Lisnawati