章詒和被禁出境 國家囚徒？

中國邊控愈演愈烈

中國知名作家章詒和6月8日在臉書發文，說自己“從昨天開始，宣布為國家囚徒，不得跨出國門一步”。

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章詒和預定7月初出國，但近日得到領導面告不能出境。她透過電話告訴中央社記者，她要出國的機票是7月2日。她還表示，自己不是在到了機場後才知道被邊控，當局對她已經算“客氣”了。

據同一消息來源，章詒和6月7日參加退休前所在單位中國藝術研究院活動，文化部和中國藝術研究院的高層特別讚許了章詒和對圖書館、博物館捐贈物品，還發給她獎狀。“兩個小時的閑談完之後，輕描淡寫地對我說：‘您不能出境。’”當局並無提出任何禁止她出境的理由。

一邊發獎一邊被告知不能出境，這一場面在外界看來頗為詭異。章詒和分析，負責出入境管理的公安部可能覺得自己出面不好，讓文化部官員借舉行活動之機轉達限制她出境的決定。

根據路透社日前報道，中共領導人習近平愈來愈收緊政治控管，當局禁止民眾出國的情形與日俱增，禁止對象甚至包括外國高級管理人士。路透社援引人權組織“保護衛士”報告說，數十名中國人和外籍人士因出境限制而無法離開中國。報告還指出，“自習近平2012年上台以來，中國擴大了出境限制的實施頻率與適用範圍，有時甚至超出法律正當性。”

另外一個遭邊控的典型例子發生在清華大學教授郭於華身上，郭於華與丈夫4月份按計畫前往香港，出入證件一應齊全，但夫婦倆到了深圳的出入境大廳才被告知不能出境。

章詒和表示，她被當局提前告知還算是“最客氣的了”，一些友人到了出入境大廳才發現走不了，這正是郭於華的遭遇，“那種震驚和憤怒可想而知”。

章詒和著作等身，被視為是敢於發聲的文化界名人，她的許多敏感書籍都遭到當局封殺。

章詒和2000年代以『往事並不如煙』聞名於世，著有『伶人往事』、『一陣風，留下了千古絕唱』、『順長江，水流殘月』、『這樣事和誰細講』等。現年80歲的她仍筆耕不綴，據悉目前正在寫有關章含之的故事。