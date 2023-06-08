經濟增長乏力，人民幣彙率跌至半年來最低水平

人民幣彙率

人民幣兌美元彙率7日在紐約外彙市場跌至八年來最低水平，1美元兌換7.1350元人民幣，是自去年11月底以來的最低水平。當日跌幅為0.21個百分點，顯示市場對中國經濟形勢感到不安。

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多項數據顯示，中國經濟增長乏力。中國政府去年底突然解綁新冠清零政策帶來的經濟振奮效應似乎已經過去。根據中國海關7日公布的最新數據，一向作為中國經濟增長引擎的出口業，按美元計價，今年五月同比下跌7.5%，而此前彭博社徵詢不同分析人士預估的跌幅只有1.8%。而今年4月時，中國對外出口雖然總量低於年初水平，但仍然成長8.5%。

儘管中國與受到歐美嚴厲經濟制裁的俄羅斯的貿易往來大幅成長，對俄羅斯出口同比飆升75.6%，但顯然遠不足以彌補歐美等國經濟衰退威脅以及通貨膨脹雙重壓力下的需求疲軟。

根據中國海關7日通報的數據，中國的外貿盈餘也從今年4月的902億美元，縮水到5月的658.1億美元。今年5月，中國進口也同比下降4.5%，製造業則連續第二個月呈下跌趨勢。

業界分析人士Guillaume Dejean (groupe financier Convera)指出，中國在一定程度上依賴在中國組裝其產品的歐美企業的運行狀況。而此時，歐美各國為應對通貨膨脹而不斷調高利率，均導致市場需求疲軟。

在外部市場需求疲軟之外，中國房地產業的持續困境也令國內市場消費信心不足。

為刺激經濟，中國各大銀行應政府要求，宣布自8日起下調部分存款利率。中國各大銀行去年9月就已經下調存款利率。那是自2015年的首次。