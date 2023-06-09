俄羅斯侵烏戰爭

這一次應該是真的! 在經過數周準備之後，烏克蘭軍隊可能終於發動了旨在突破俄羅斯防線，並為隨之而來的收回國土大戰鋪路的大反攻。周五傍晚，烏克蘭總統澤連斯基向投入“艱巨戰鬥”的戰士們的“英雄主義”致敬。

德制主戰坦克豹2A6已出現在烏克蘭戰場。俄羅斯聲稱它已經 "殲滅 "了北約國家提供給烏克蘭的8輛主戰坦克。但美聯社的視覺分析顯示，俄羅斯為證明其炸毀了德國製造的豹式坦克而發布的一段顆粒狀黑白視頻，實際上記錄的是一輛拖拉機被毀的情況。

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據莫斯科方面稱，烏克蘭軍隊繞過了因卡霍夫卡大壩被炸毀而大規模泛濫的第聶伯河南部流域，向東部發動了攻勢。

與數日來的做法相同，如果說烏克蘭當局繼續含糊其辭，編織着大戰前的迷霧。俄羅斯一方則聲稱，在紮波羅熱佔領區打退烏軍的反攻，重挫烏軍。

許多觀察家包括美國戰爭研究所(ISW)則肯定地表示：“烏克蘭的反攻已經開始”，後者指出，大反攻並不是“一次性重大行動”，而是“一系列聯合行動”，這正是當前的情形。

俄羅斯總統普京周五在一則視頻中稱：“我們完全可以肯定反攻已經開始”，但是“烏克蘭軍隊在所有戰場均未實現目標”。

烏克蘭正在玩大賭注。人口比俄羅斯少，部分領土被侵略者隔絕，經常遭到俄羅斯深度打擊，主要依靠西方供應軍事裝備..... 烏克蘭當局清楚，他們不會有無數次可以擊退俄羅斯人並收回被佔領土的機會。

一位未透露姓名的法軍高級將領分析，“烏克蘭人壓力山大，轉折點可能到了!”“我的感覺是他們孤注一擲，如果成功，他們將在實力的角度進行談判，如果相反，未來兩年的情形將會比較複雜，美國大選、西方儲存的軍備也會有限。烏克蘭人知道形勢險峻，正在全力以赴”

法國軍史專家戈雅上校表示，在俄羅斯人宣稱打退烏軍進攻的紮波羅熱地區，雖然防禦工事林立，但密度遠不如頓巴斯地區。如果烏軍打到南部極具戰略地位的梅利托波爾，戰線將一劈為二，所有的跡象顯示烏軍的目標指向這個地區"。

法新社援引法國軍方消息說，在俄烏前線，俄羅斯一方部署了“差不多六條防線”，第一道防線的主要功能可謂觀察和發現敵軍態勢和挺進方向；第二條防線主要為了阻止進攻，布設大量地雷。然後是炮兵陣地以及準備出擊對第一批坦克；第三條防線是待命的預備隊伍，以及指揮中心和後勤，所有這些都在大約30公里的縱深範圍之內"。

美國戰爭研究所分析，烏克蘭“最初的軍事反擊可能是最艱巨和最緩慢的，”在他們成功突破俄羅斯人幾個月來一直加固的防線之前，"最初的挫折是可以預期的"。“如果烏克蘭人得到充分的支持和後援，他們可以取得成功。”

美國軍事分析家邁克爾-科夫曼（Michael Kofman）在推特上預計，或許在很短時間內很難判斷誰勝誰負。“這不是在幾天的戰鬥之後就能了如指掌（......），攻勢將拖上幾周，可能是幾個月”。