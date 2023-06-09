特朗普被起訴 檢方指"離任後私藏核機密文件危害國家安全”

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美國司法部周五公開前總統特朗普的起訴書，共有37項罪名。據周五(6月9日）公開這份"歷史性"的起訴書稱：特朗普在離任後私藏核機密文件"危害美國的國家安全”。負責起訴特朗普案件調查的特別檢察官傑克 史密斯要求儘快展開對特朗普的審判程序。

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根據起訴書，特朗普被控31項間諜法下的故意保留國防資料罪，其他罪名涉及串謀妨礙司法公正、接受聯邦調查時隱藏文件及有所隱瞞，以及作出虛假陳述等。

法新社消息，負責起訴特朗普案件調查的特別檢察官傑克 史密斯周五在簡短的電視講話中透露了這份起訴書內容，他稱，"在美國，“法律面前人人平等"。

特別檢察官史密斯稱，“保護與國防有關的信息是必須的”，“而違反(相關規定）會將我們的國家置於危險之中”。史密斯並要求儘快展開對特朗普的審判。

另外，與特朗普關係密切的助理諾塔也面對幾項控罪，他涉嫌就敏感文件的存儲及運輸方式向檢察人員說謊，部分罪名是單獨被控，部分與特朗普共同被控。

起訴書指出，當特朗普離開白宮時，將數十個箱子運往他在佛羅里達州居住的海湖莊園，多個箱內都有機密文件，特朗普無權擁有或保留這些文件。

美國司法部一直針對特朗普在2021年卸任離開白宮後是否不當處理文件，以及妨礙調查等指控展開調查。調查人員在近1年前曾在特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園搜獲大約1.3萬份文件，其中100份標示為機密檔案。特朗普的律師曾表示，所有機密文件已退還政府。

美國司法部長加蘭2022年年11月1宣布委任史密斯（Jack Smith）接手特朗普涉及的兩宗重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日國會大樓暴亂事件中所扮演的角色，以及他卸任後對政府機密文件的處理。

史密斯為戰爭罪專家，曾任美國代理聯邦檢察官和紐約州檢察官，為國際刑事法院負責調查科索沃戰爭罪行的首席檢察官。

路透社9日引述一知情人士稱，特朗普因卸任後收藏機密政府文件和妨礙司法公正，被聯邦大陪審團起訴。要求不具名的知情人士稱，特朗普面臨7項刑事控罪。

特朗普周四宣布，司法部通知他的律師，指他已被起訴，並傳喚他13日到邁阿密聯邦法院出庭。特朗普當晚在他所創立的社交媒體Truth Social發布影片稱："我是無辜的。" 特朗普並稱自己成為"民主黨對手精心策畫陰謀的受害者"，"這項陰謀就是阻止他入主白宮"，特朗普希望在2024年重回白宮。