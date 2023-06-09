美參院外委會通過法案 支持剝奪中國"發展中國家"地位

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美國聯邦參議院外交委員會周五(6月9日）通過法案，支持剝奪中國在一些國際組織中的"發展中國家"地位。中國外交部發言人日前表示，"中國的發展中國家地位不容剝奪"。

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中央社消息，參院外交委員會無異議通過這項"終止中國發展中國家地位法案"（Ending China's Developing Nation Status Act）。依據法案，美國國務卿須致力改變中國在國際組織內的發展中國家地位。身為全球第二大經濟體的中國憑藉這個標籤，在國際組織享盡好處與優惠。

美國聯邦眾議院今年3月以415票贊成、無人反對的結果一致通過一項類似法案。法案發起人、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）指出，中國在發展中國家豪擲數萬億美元從事基礎建設計畫，"作為其'一帶一路倡議'債務外交騙局的一環"，卻仍利用自身"發展中國家"地位，向國際組織申請開發援助和貸款。

她表示，中國提領了真正發展中國家所需貸款，作為其一帶一路計話資金，"我們早就應該創造公平的競爭環境了"。

法案將要求美國國務院倡導國際組織將中國的地位從"發展中國家"變更為"中高收入國家、高收入國家或發達國家"，以更適當地反映中國作為僅次於美國的世界第二大經濟體地位。

"亞洲時報"（Asia Times）報導，中國評論家警告，如果失去發展中國家地位，中國可能面臨更高關稅、生產成本提高、更多的減碳義務，以及大大減少國際優惠貸款，這些加總可能導致中國就業率降低。

發展中國家地位目前讓中國享有世界貿易組織（WTO）的貿易救濟與反傾銷豁免權、世界銀行（World Bank）的金融援助、國際組織的科技與金融支援、許多出口產品享有低關稅，並享有聯合國糧農組織（FAO）的農業支援，以及發達國家給予的科研資金，還被給予更多時間來制定符合國際標準的保護知識產權法。

聯合國開發計畫署（UN Development Program）和世界衛生組織（WHO）都在中國啟動了一系列社會與經濟發展項目，如果從"發展中國家"變成"發達國家"，這些項目將面臨存續危機。

針對美國國會推動法案，要取消中國"發展中國家"地位，中國外交部發言人汪文彬日前表示，"中國是各方公認的最大發展中國家。美國想要給中國送一頂發達國家的帽子，這頂帽子，中國戴不了"。

他表示，"中國是一個發展中國家，有充分事實依據。2022年中國人均國內生產毛額為1萬2741美元，是發達經濟體的1/5，僅相當於美國的1/6。2021年中國人均國民總收入位列世界第68位，人類發展指數世界排名第79位，與主要發展中國家排名相當"。