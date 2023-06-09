美國制裁兩間涉迫害維族商業行為的中國企業

美國/中國/新疆/人權

美國政府在聯邦公報發表聲明，指從當地周五開始，禁止從中國打印機製造商納思達股份有限公司，以及公司設於珠海的8家子公司進口產品，理由是有關企業在中國侵犯人權。另外，歐盟考慮制裁8家直接支持俄羅斯的軍事和工業的中國公司，但遭到中方施壓。

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美國政府聲明並稱，美國還將禁止從新疆中泰化學股份有限公司進口產品。美國國土安全部在另一份聲明表示，由於納思達及新疆中泰化學參與針對維吾爾族及其他受迫害群體的商業行為，因此被排除在美國供應鏈之外。

兩天前美國宣布，制裁中國、香港數家公司，原因是這些公司涉嫌協助伊朗發展導彈能力。

路透社報道，伊朗6日發表第一款國產極音速彈道導彈，顯示軍事能力可能又有所提升。美國同日指控數家中國、香港公司銷售離心機、軍用金屬給伊朗，將其列為制裁對象。

美國財政部宣布制裁的中國和香港公司包括：浙江輕機實業公司，涉嫌透過伊朗中介商PB Sadr，向伊朗軍方旗下公司"帕欽化學"（ Parchin Chemical Industries）銷售離心機等設備、及其他技術服務。另外還有香港Ke.Do國際貿易有限公司、青島中融通貿易發展有限公司，涉嫌銷售價值數千萬美元的軍民兩用、和有色金屬給中介商PB Sadr。

帕欽化學公司和中介商PB Sadr先前都已受到美國制裁，因此與他們交易會違反美國制裁規定。

另據《彭博》引述歐盟文件報道，歐盟發現8家中資企業違反禁令,偷運商品到俄羅斯,支持普京的戰爭機器，正考慮對該批中企作出制裁，但據報遭北京施壓。

歐盟委員會正在考慮對8家直接支持俄羅斯的軍事和工業聯合體的中國公司，採取制裁措施。

報道引述消息人士透露,歐盟的制裁提議公開後,北京對駐北京的歐盟外交官提出交涉，並威脅如果實施出口限制，中方將採取報復措施。

報道指出,隨着地緣政治緊張局勢加劇，中國正面臨來自美國及其盟友的越來越多的制裁、關稅和出口管制。北京努力以一種讓中國看起來強硬、又不嚇跑外國公司或損害國家供應鏈的方式作出回應。