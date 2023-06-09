中國邊控加劇

章詒和在出國前幾周被告知不能出境，這位一生經歷坎坷的知名作家6月8日在臉書發出消息，自認被“宣布為國家囚徒，不得跨出國門一步”。“國家囚徒”，聞之怵目驚心。

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在臉書轉發這一消息的詩人黎學文遭到當局警告。他憤怒地表示：“我八十歲的老師你們都不讓出境，我不說還是個人嗎？!我還說繼續說。”

旅美作家蘇曉康得知章詒和被禁出境後在臉書發文說：“章詒和就是一個中國的日瓦格，她是中國最後一代紳士階級的孑遺，猶如日瓦格乃舊俄知識分子的孑遺；她從川西勞改營活出來，一如蘇俄另一位諾貝爾得主索爾仁尼琴存活於古拉格；她也是中國傳統文學的罕見繼承者，一如帕斯捷爾納克承繼了俄羅斯文學之遺續。”

對於這樣一位聲名遠揚敢於發聲的作家，當局對她採取了偽善的態度，請她去出席文化部和此前供職的中國藝術研究院舉辦的活動，在活動會上，文化部高官告訴她“您不能出境”，而不是由公安部直接下令。為什麼她不能出境，當局不提供任何理由。

這位著作等身的作家很快發帖戳穿了這一“最客氣的”邊控行動，在沒有走到國門前提前告知她止步，而不是像她的朋友清華大學教授郭於華夫婦那樣，手持完備證件前往香港，卻在深圳出境大廳被攔住。“宣布為國家囚徒”的章詒和理解朋友們的“震驚和憤怒的心情”。

章詒和知道還有許多人，被當局悄悄地邊控。路透社日前報道的情況證實，已經有許多人只是因為發表過被視為敏感的言論，因為出版過被視為敏感的作品，因為敢於發聲，他們在被邀請出國前夕，或者出境之前被擋住。自由亞洲4月份一篇報道指出，中國針對政治敏感人士加強邊控，多名維權人士出境被攔。

這些人並不符合中國公民限制出境的規定，既非“未持有效出境入境證件”，又非“屬於刑事案件被告人，犯罪嫌疑人”，更沒有什麼“未了結的民事案件”。他們只能被套在其中一條“可能危害國家安全和利益”的模糊規定里。

有分析人士指出，習近平時代一個非常重要的特徵，就是高度強調安全意識，把國家安全，政權安全，說到底是習近平“作為黨的核心”的個人的安全，擡到一個嚇人的地步。政權的恐懼水平達到從未有過的一個畸形的高度，因此受害者的範圍也就非常廣大。所有被政權視為“不安分守己”的人都有可能被扣上“危害國家安全”的帽子。

前中央黨校教授蔡霞發推說，“90年代中共將影響力很大的異見人士悄悄流放海外，他們不擔心異見人士國外發表言論，因為沒有互聯網，異見人士影響力有限。”“現在習朝嚴控中國人出境，異見人士言論全被封殺，行蹤全被監控，生計或被斷絕或被掌控，他們讓異見人士於無聲中慢性死亡。”

不少觀察人士也指出，雖然北京當局對敏感人士的控制從未放鬆，但的確在習近平時代達到空前的地步。離開中國的作家慕容雪村發推說：“最近有幾位朋友都被限制出境，也就是邊控，在以前，這種事還可以想想辦法，比如找找關係，或跟有關部門保證你不會‘危害國家安全’，他們也許就會網開一面。但在習時代，連這點可能性也不復存在。當國安成為第一要務，邊控也就成了制度性和系統性的控制手段，一旦上了名單，就很難撤銷。”這位作家總結說：“在習近平時代，‘讓你走’成了特例，‘不讓你走’才是常態”。他擔心，等到那些依然歲月靜好的“終於認識到形勢嚴峻的時候，很可能已經來不及了。”

習近平是文革後中國集所有大權於一身的唯一領導人，矛盾的是，這位享受最高保衛級別的黨國領導人最關心的也是安全問題，有位網友評論：“當習總書記晝夜都在為安全擔心，所有的人就有可能變成損害國家安全的嫌犯”。