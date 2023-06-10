中國-德國-經濟

據德國電視一台報道，在華德企對前景感到失望，對未來持悲觀態度。在新冠禁令取消後，超過一半的在華德企預計今年的行業發展將保持不變或更差。德國商會（AHK）的數據顯示了這一點。

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超過一半的在華德企認為，自己的業務前景與上一回相比，沒有變化或者更差。中國德國商會主席Hubertus Troska表示，“中國仍然是許多公司的重要市場和增長動力”。但中國經濟復蘇的進展並不像預期的那麼快。這些公司一方面提到市場增長條件，另一方面提到地緣政治的緊張局勢對生意不利。換句話說，中國經濟第一季度4.5%的增長跟在華德國公司沒有多少關係。因為增長不一定發生在德國企業有強烈代表性的地區。另外。德國企業目前還面臨許多未解決的問題。

Troska還說，中國在許多行業都有了非常強勁的發展。每個企業家因此都在問，是否還會這樣繼續下去？我們是否還會有逐步增長，還是市場甚至會出現萎縮？在新冠疫情過後，做生意會更容易還是更難？監管框架會變得更有利還是更不利？

越來越多在中國的德國公司認為，他們今年的利潤會大大減少。在接受調查的288家公司中，幾乎有1/3的公司認為，利潤會減少。他們也計畫大大降低投資，其投資將大大低於新冠大流行前的時期。

為了改善這一狀況，德國工商大會（DIHK）的一個代表團正在訪問中國多天。他們與中國經濟和外交部代表進行交談，關注的問題是：在新冠入境禁令三年過去後，如何贏回信任。

德國工商大會主席Peter Adrian說：“德國總理明確表示，中國作為一個政治空間和經濟區域，對德國起着決定性的作用，而且這一點應該繼續保持。“

在不到兩周的時間裡，德中政府磋商會議將在柏林舉行。雖然外交界人士說，這次活動的規模將不如以往，但德國企業界還是寄予厚望。