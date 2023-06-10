埃爾多安任命首位女性資深經濟學家出任央行行長

土耳其/政治/經濟

在上個月的大選中獲得連任的土耳其總統埃爾多安周五任命埃爾坎（Hafize Gaye Erkan）為央行行長，此前，埃爾多安將該國財政部長的要職交付給希姆謝克（Mehmet Simsek）。短短一周時間內，土耳其總統任命了兩名華爾街資深人士出任該國關鍵職位，凸顯了在經濟上深受通脹困擾的土耳其，打算擺脫困境的決心。

廣告 繼續瀏覽後續

作為長期主張非正統經濟政策的總統，埃爾多安突然來了個大轉彎：任命兩位資深經濟學家主管經濟，這兩位接獲要職的人物紛紛承諾，降低通脹，並讓土耳其經濟恢復“理性”。

剛剛接獲任命出任央行行長的埃爾坎是一名女性，也是土耳其央行有史以來的首位女行長。

埃爾坎是一位曾在美國金融界工作了20年的專家，曾就職於高盛和美國第一信託銀行。選擇這樣一位人物出任央行行長，意味着土耳其在經歷了數年的經濟徘徊之後，將改變非正統的經濟政策。此前的政策引發了經濟不穩定，並導致外國投資者撤離。

此前接獲任命出任財政部長職位的希姆謝克，也是一位資深的經濟學家兼政治家。他曾就任美林高級經濟學家，並在埃爾多安政府擔任過財長和副總理職位。

希姆謝克被視為捍衛正統經濟觀點而廣受外國投資者尊敬，如今他出任內閣部長，負責土耳其的所有經濟政策，有望推動土耳其回歸傳統貨幣政策，包括提高借貸成本。

有分析指：埃爾坎和希姆謝克的任命體現了土耳其經濟政策的新面貌。他們將面對惡化的經濟局面作出艱難的選擇。

土耳其一直缺乏為其增長提供資金的儲蓄，目前，其規模9000億美元的經濟正面臨巨大壓力。2021年年底以來，隨着向不連貫的“新經濟模式”的轉型，外資紛紛逃離。今年至今，該國貨幣更貶值了20%左右，貶值幅度超過大多數新興市場貨幣。

土耳其中央銀行貨幣委員會下次會議將於本月22日舉行，屆時，該國貨幣政策的方向將得到確立。