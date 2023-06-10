日本防衛相濱田靖一說，中俄轟炸機在日本周邊長距離聯合飛行是對日本的示威

軍事

日本防衛相濱田靖一9日在內閣會議後的記者會上說，6月6日和7日連續兩天發現中俄轟炸機在日本周邊長距離聯合飛行，這明顯是對日本示威的。這是重大安全問題。濱田說，“除了聯合飛行，（中俄）還在加強艦艇的聯合航行、開展各種訓練等軍事層面的合作。” 他強調：“為了堅決保衛領土、領海、領空，警戒監視將做到萬無一失。

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共同社報道，日本防衛省表示，中國2架H-6轟炸機和俄羅斯2架TU-95轟炸機7日從沖繩本島和宮古島之間飛過，在東海和太平洋實施了長距離聯合飛行。可能是中國戰機的多架飛機與其彙合後一起飛行。航空自衛隊的戰機緊急升空應對。中俄飛機沒有侵犯日本領空。

中國國防部7日發布消息稱，中俄兩軍當天在太平洋西部空域實施了聯合巡航。這是繼中俄轟炸機6日在日本海和東海空域聯合飛行之後的行動，是兩國加強軍事合作的一環。

日本官房長官松野博一在7日的記者會上稱，連續兩天確認到中俄轟炸機在日本周邊聯合飛行。他表示“這是明顯意在對我國示威的行為，是安全上的重大關切”。據日本防衛省透露，已通過外交渠道向中俄兩國表示嚴重關切。