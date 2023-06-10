江西發生"指鼠為鴨"食安事件重創官方威信

中國/食品安全

江西一所學院學生在校內餐廳吃到疑似老鼠頭的食安事件，因當地官方一口咬定是鴨脖子，近日在中國掀起一面倒的"指鼠為鴨"批評聲浪。事件重創官方威信後，江西省政府周六宣布成立聯合調查組。

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中央社綜合中國媒體報導，6月1日，"江西一高校飯菜中疑吃出老鼠頭"的短視頻在網絡熱傳。影片清晰顯示，飯菜里的一塊黑色異物看起來極似老鼠頭，不但有眼睛、鬍鬚還有嚙齒類的犬齒。

6月3日，江西工業職業技術學院在其官方微博通報，宣稱當事學生在事發當時即邀請同學共同對"異物"進行了對比，確認為"鴨脖"，為正常食物。

校方發文後，被爆該校新媒體中心主任要求學生按照已經擬好的話語範本去新聞評論區留言。

學生改口稱不是老鼠頭，官方接着認證是鴨脖，但沒有拿出更具體的證明，事件不但沒有平息，反而在中國引發更大的輿論風暴；網友一面倒質疑古有"指鹿為馬"，今有"指鼠為鴨"。

多家媒體相繼發文，批評"到底是鼠是鴨，不該這麼難查"、"長牙的鴨脖令人如鯁在喉"；質疑"鼠頭還是鴨脖，怎麼就成了羅生門？"

環球時報前總編輯胡錫進也強調，如果南昌市市監局的鑒定無誤，有必要對該異物進行更加清晰的拍攝，將影片放到網絡上。因原影片確實太像鼠頭了，市監局提供的文字和口頭說法難以消除原影片造成的強烈印象。

"指鼠為鴨"輿論風波重創官方威信，"江西工職院6．1食品安全事件"聯合調查組10日通報，江西省已成立聯合調查組進行調查。

"江西就鴨脖事件成立聯合調查組"立即躍為微博熱搜冠軍。多數網友表示終於等到了，期盼官方能給出實事求是的調查結果；但也有不少網友質疑真相恐難大白，"十天了，老鼠頭七都過了"。