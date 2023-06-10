特魯多突訪基輔 加拿大向烏克蘭追加5億美元軍事援助

烏克蘭/加拿大/烏克蘭戰爭

在烏克蘭準備對俄羅斯軍隊進行大規模反攻之際，加拿大總理特魯多周六(6月10日）突然訪問基輔，表達對烏克蘭的支持。特魯多在基輔表示，烏克蘭南部卡霍夫卡大壩被毀導致洪水泛濫，是俄羅斯入侵的“直接後果”。特魯多宣布向烏克蘭追加5億美元的軍事援助。

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法新社報道，特魯多與烏克蘭總統澤連斯基舉行會晤，特魯多指責卡霍夫卡大壩被毀導致洪水泛濫是"俄羅斯挑起的戰爭導致的直接後果"，但並未明確將摧毀第聶伯河上的水電站大壩的爆炸歸咎於莫斯科。此前俄羅斯與烏克蘭都否認對這場災難負責。

特魯多向媒體表示，“我們都親眼看到了卡霍夫卡水電站大壩被毀造成的破壞，這是俄羅斯發動戰爭的直接後果”。

特魯多宣布向烏克蘭提供1000萬美元幫助烏克蘭處理大壩被毀造成的災害，並向烏克蘭追加5億美元的軍事援助。

特魯多並宣布，加拿大將參與多國培訓烏克蘭戰鬥機飛行員行動，並支持向烏克蘭提供戰機計畫”。特魯多並指加方正扣押俄羅斯所擁有的安東諾夫（Antonov）貨機，並將把沒收的貨機轉給烏克蘭。

特魯多在抵達基輔後首先前往基輔市中心一處紀念地敬獻花圈，致敬在烏俄戰爭中殉職的烏克蘭官兵。

擁有大量烏克蘭僑民的加拿大是基輔的主要支持者之一，加拿大向烏克蘭提供了大量軍事援助並培訓了超過36,000名烏克蘭士兵。