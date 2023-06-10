馬克龍與萊希通電話 呼籲伊朗立即停止向俄羅斯運送無人機

法國/伊朗/俄羅斯/無人機

法國總統馬克龍周六(6月10日）與伊朗總統萊希通電話，馬克龍呼籲伊朗立即停止向俄羅斯運送無人機，停止在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯的行動。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統府愛麗舍宮發出的聲明稱，馬克龍警告向俄羅斯提供無人機"後果嚴重"，並呼籲德黑蘭立即停止在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中支持俄羅斯。

美國白宮國安發言人柯比周五警告，俄羅斯接獲自伊朗運出的材料，將用來在境內興建一座無人機工廠，這座工廠"可在明年初全面投入運營"。美國估計，俄羅斯已自伊朗收到數以百計的攻擊無人機及相關設備，以協助莫斯科全面入侵烏克蘭。柯比在聲明中還引述美國情報表示："俄羅斯與伊朗的軍事夥伴關係似乎正在深化。"白宮表示將公布新的政府公告，協助企業與各國政府"確保不會無意暗助伊朗的（無人機）計畫"。

根據美國數據，這些無人機是在伊朗建造，經裏海運出，之後被俄羅斯部隊用來攻擊烏克蘭。

白宮公布一張地圖，顯示無人機據稱從伊朗阿米拉巴（Amirabad）運至俄羅斯南部馬哈奇卡拉（Makhachkala）的運送路線，這些無人機之後再轉送到亞速海（Azov Sea）濱海阿赫塔爾斯克（Primorsko-Akhtarsk）的空軍基地。

柯比表示："俄羅斯最近幾周一直在使用伊朗的無人飛行攻擊基輔，使烏克蘭人驚恐不安。"

美國並警告莫斯科將開始自行製造伊朗無人機。柯比說："我們接獲消息得知，俄羅斯收到在境內興建無人飛行載具製造廠所需的伊朗材料。"白宮表示，伊朗正在尋求向俄羅斯採購價值數十億美元的蘇愷35（Su-35）戰鬥機、攻擊直升機、雷達與YAK-130戰鬥教練機以作為回報。

德黑蘭則一再聲稱，美國有關伊朗向俄羅斯提供武器的指控“毫無根據”。

據一位伊朗官員表示，馬克龍與伊朗總統萊希的電話會談持續約90分鐘，雙方討論了如何促進關係發展，特別是正在進行的（核）談判及地區發展。

據法國總統府稱，馬克龍在會談中還表達了對伊朗核計畫目前執行情況的擔憂”，馬克龍並表達了法國及其歐洲夥伴國尋求外交解決這一問題的意願。

馬克龍強調伊朗採取具體及可驗證的緩和措施的重要性，馬克龍呼籲伊朗全面履行其國際義務以及對國際原子能機構做出的承諾。

目前，伊朗與國際社會為恢復伊朗核協議而進行的談判陷入僵局。