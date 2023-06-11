太陽能發電

據瑞士《新蘇黎世報》報道，世界上最大的沙漠太陽能發電站正在中國北部建設中。

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內蒙古因採煤而致富。在這個過程中，做下了許多有害環境的事情。現在，中國政府希望使該地區成為能源轉型的先鋒。一個艱難的轉折已經開始。

沙漠從距離達拉特旗的大門僅僅幾公里處開始。這是內蒙古西部的一個荒涼大漠地區。沒有一棵樹，沒有一叢灌木，也沒有一塊石頭。但現在這裡正在進行繁忙的工作。人們正用重型設備平整沙丘。很快，工人們就會在高蹺上安裝太陽能模板。站在大型建築工地邊緣的達拉特國家發改委員會副主任王曉京（音譯）指着身後一長排黑色電池板驕傲地說：“已經用大陽能電池板覆蓋了3300多公頃的土地。“而這還只是個開始。到2030年，該太陽能公園將覆蓋約58000公頃的面積。目前，世界上最大的沙漠太陽能發電站正在達特拉旗郊區的沙漠地建設中。

王曉京說，這個大型項目的條件顯然是有利的，該地區平均每年有280個晴天。

正在建設中的太陽能發電站是中國綠色能源轉型的旗艦之一。中國仍然用煤炭發電，但希望減少化石能量的消耗，擴大利用風能和太陽能等可再生能源的容量。內蒙古自治區幾乎總是刮著大風，太陽幾乎持續照耀，在太陽能發電方面將發揮先鋒作用。

在由新華社組織的為期五天的新聞考察中，一群外國記者參觀了選定的項目。雖然中方向記者們展示的主要是成功的經驗，但一路上的見聞對記者們來說往往十分可貴。而且，記者還可通過自己的研究調查補充見聞。

內蒙古是中國煤炭生產最重要省份之一。只有山西省擁有更大的礦藏。煤炭生產使內蒙古變得富裕，去年，該省人均年收入為14300美元。全國平均水平僅為12800美元。

但繁榮是以高昂的代價換來的。幾十年的煤礦開採，造成了難以想象的環境破壞。採煤使地下水位下降，再加上幾乎不下雨，土地變得更乾涸。2021年的秋天和2022年的夏天，中國不得不處理嚴重的電力短缺問題。全國各地的工廠不得不短暫停止運作，原因是2021年的煤炭短缺和2022年的乾旱。從那時起，能源安全一直是中國領導層的首要任務。

目前，電力供應主要靠煤炭。中國專家預計，在即將到來的夏季，會有更多的乾旱。這可能再次導致瓶頸，因為水利發電站只能以較低的能力運作。

今年4月，中國政府宣布，中國計畫在本年度生產47.5億噸煤炭。與2022年相比，這將是一個2%的增長。內蒙古煤炭生產顯然也是有增無減。儘管如此，大多數專家認為，中國將實現其雄心勃勃的氣候目標。因此，二氧化碳排放量將從2030年開始下降。2060年，中國希望實現氣候中立，即排放的二氧化碳不能不超過它所能吸收的數量。

中國雖然有63%的電力來自煤炭，但與此同時，太陽能、風能和水力發電共占發電量的28%。而且這種擴張將繼續飛躍式的發展。這讓專家們感到樂觀。中國計畫安裝容量為160千兆瓦的風力和太陽能發電廠，這是一個新的年度記錄。去年，風力和太陽能發電的增幅為125千兆瓦。根據S & P Global的預測，中國在2050年將有62%的電力來自可再生資源。