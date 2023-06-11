匿名美國官員證實 中國長期以來一直在古巴進行間諜活動

中國對美間諜行動

一位不願透露姓名的白宮官員周六表示，中國多年來一直試圖從古巴發展其間諜行動，並於2019年在古巴完善了其能力。

飄舞的美國和中國的國旗。匿名發言的拜登政府高官6月10日表示，至少從2019年起，中國就開始在古巴運營一個間諜基地，這是北京升級其情報能力的全球努力的一部分。

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包括《華爾街日報》在內的幾家美國媒體最近幾天報道哈瓦那和北京達成秘密協議，在距離佛羅里達州約160公里的島上建立一個 "間諜基地"，以搜集美國的數據。但白宮國家安全委員會發言人約翰-科比日前說《華爾街日報》的報道"不準確"。

不願披露姓名的這位美國高官表示，當拜登在2021年1月上任時，他的部門被告知中國 "加緊 "在 "世界各地 "建立旨在處於間諜目的地基地。

該官員說，這些 "努力 "包括 "中國在古巴的情報收集點"，並補充說，北京 "在2019年完善了在古巴的情報收集點"。這位官員表示："這些情況在情報檔案中得到了充分證實。

他說，拜登政府 "繼承 "了這種情況，並承諾對中國在世界各地建立基地的計畫作出 "謹慎和小心 "的回應，包括通過外交渠道，與一些國家政府合作。

這位消息人士說，美國政府已經 "減緩 "了中國在海外建立業務的計畫，但 "仍然存在挑戰，我們仍然關注 "與古巴的關係。他說："中國將繼續試圖加強其在古巴的存在，我們將繼續努力防止這種情況。

這是一個敏感度外交問題，正值美國總統希望與北京非常緊張的關係出現 "解凍"，並談論在不遠的將來與他的同行習近平會面。

這一問題在政治上也很尷尬：正在競選2024年連任的拜登經常被共和黨指責在與中國和古巴共產黨政權的交往中不夠強硬。

美中兩個大國之間的關係在2月跌入最低點，此前美國摧毀了一個飛越其領土的中國氣球。白宮指責北京利用氣球進行間諜活動，中國否認了這一點。

氣球事件導致美國國務卿布林肯取消了對中國的訪問。這次訪問剛剛被重新安排，預計布林肯在6月18日抵達北京。