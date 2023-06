台灣外交部：吳釗燮6月中旬訪捷克將出席歐洲價值峰會並發表演說

台灣/捷克/外交/英國

台灣外交部周日(6月11日)宣布,台灣外交部長吳釗燮應捷克智庫"歐洲價值安全政策中心"邀請,6月中旬將訪問捷克,出席"2023年歐洲價值高峰會"並發表演說。另外,台灣數位部長唐鳳周日出訪英國,希望透過這次出訪,深化台英在政府資安、產業投資、應用創新等各面向的數位合作,持續強化雙方關係。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社消息,台灣外交部周日傍晚表示,吳釗燮應捷克智庫"歐洲價值安全政策中心"(European Values Center for Security Policy,EVC)邀請,將於6月中旬訪問捷克,出席"2023年歐洲價值高峰會"(European Values Summit 2023)並發表演說。

外交部指出,捷克秉持已故前總統哈維爾(Václav Havel)尊重民主、自由及人權的立國精神,與台灣理念相近,吳釗燮此行除重申兩國基於共同價值的緊密夥伴關係,也將以"One Theater, One World and One Vision"為題發表演說。

據歐洲價值安全政策中心介紹,第九屆歐洲價值高峰會將於6月14日舉行,峰會將由捷克總統帕維爾(Petr Pavel)主持並發表開幕致詞,吳釗燮有望與帕維爾同台。

另據路透社消息,台灣數位部表示,部長唐鳳周日出訪英國,受邀參與倫敦科技周活動,並將拜會英國政府部門、國會及參訪衛星業者OneWeb總部等。

數位部周日透過新聞稿指出,英國倫敦科技周(London Tech Week)將於12日至16日舉行,唐鳳將出席相關核心主題活動如科技領袖高峰論壇(Global Leaders Innovation Summit)、AI高峰會(The AI Summit London),以及AI圓桌會議(AI Roundtable)等,透過多方對談,共同探討數位轉型推動策略、AI風險與促進民主社會互信等議題。

台灣數位部表示,台灣數位部長此次英國行,預計將拜會英國創新科技部(Department for Science, Innovation and Technology,DSIT)、英國商業貿易部(Department for Business and Trade,DBT),就數位治理與數位產業合作相關議題進行意見交流。

唐鳳也將參訪國際衛星業者OneWeb總部,期盼共同推動數位部進行中的"應變或戰時應用新興科技強化通訊網絡數位韌性驗證計畫",打造多元異質的韌性通訊網絡。

數位部指出,唐鳳將參訪內閣辦公室(Cabinet Office)下負責輔導各機關數位轉型的"政府數位服務辦公室"(Government Digital Service,GDS),希望透過與GDS的交流,增進雙方在資料治理與服務設計制度的合作。

數位部表示,唐鳳希望透過這次出訪,深化彼此在政府資安、產業投資、應用創新等各面向的數位合作,持續強化台英關係。