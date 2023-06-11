台灣外交部：吳釗燮6月中旬訪捷克將出席歐洲價值峰會並發表演說

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台灣外交部周日(6月11日）宣布，台灣外交部長吳釗燮應捷克智庫"歐洲價值安全政策中心"邀請，6月中旬將訪問捷克，出席"2023年歐洲價值高峰會"並發表演說。另外，台灣數位部長唐鳳周日出訪英國，希望透過這次出訪，深化台英在政府資安、產業投資、應用創新等各面向的數位合作，持續強化雙方關係。

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中央社消息，台灣外交部周日傍晚表示，吳釗燮應捷克智庫"歐洲價值安全政策中心"（European Values Center for Security Policy，EVC）邀請，將於6月中旬訪問捷克，出席"2023年歐洲價值高峰會"（European Values Summit 2023）並發表演說。

外交部指出，捷克秉持已故前總統哈維爾（Václav Havel）尊重民主、自由及人權的立國精神，與台灣理念相近，吳釗燮此行除重申兩國基於共同價值的緊密夥伴關係，也將以"One Theater, One World and One Vision"為題發表演說。

據歐洲價值安全政策中心介紹，第九屆歐洲價值高峰會將於6月14日舉行，峰會將由捷克總統帕維爾（Petr Pavel）主持並發表開幕致詞，吳釗燮有望與帕維爾同台。

另據路透社消息，台灣數位部表示，部長唐鳳周日出訪英國，受邀參與倫敦科技周活動，並將拜會英國政府部門、國會及參訪衛星業者OneWeb總部等。

數位部周日透過新聞稿指出，英國倫敦科技周（London Tech Week）將於12日至16日舉行，唐鳳將出席相關核心主題活動如科技領袖高峰論壇（Global Leaders Innovation Summit）、AI高峰會（The AI Summit London），以及AI圓桌會議（AI Roundtable）等，透過多方對談，共同探討數位轉型推動策略、AI風險與促進民主社會互信等議題。

台灣數位部表示，台灣數位部長此次英國行，預計將拜會英國創新科技部（Department for Science, Innovation and Technology，DSIT）、英國商業貿易部（Department for Business and Trade，DBT），就數位治理與數位產業合作相關議題進行意見交流。

唐鳳也將參訪國際衛星業者OneWeb總部，期盼共同推動數位部進行中的"應變或戰時應用新興科技強化通訊網絡數位韌性驗證計畫"，打造多元異質的韌性通訊網絡。

數位部指出，唐鳳將參訪內閣辦公室（Cabinet Office）下負責輔導各機關數位轉型的"政府數位服務辦公室"（Government Digital Service，GDS），希望透過與GDS的交流，增進雙方在資料治理與服務設計制度的合作。

數位部表示，唐鳳希望透過這次出訪，深化彼此在政府資安、產業投資、應用創新等各面向的數位合作，持續強化台英關係。