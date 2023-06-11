國民黨副主席夏立言將親自出席海峽論壇陸委會籲防統戰

國民黨

第15屆「海峽論壇」將於6月16、17日兩天在廈門舉行，國民黨文傳會主委林寬裕表示，為了推動兩岸關係交流發展，今年國民黨將由副主席夏立言率團親自出席。這是疫情緩和之後，海峽論壇首度盛大舉行，去年夏立言是透過視訊方式參與，前年則是由國民黨主席朱立倫透過錄像方式致詞。不過今年台灣陸委會仍然禁止台灣官方人員參加，並警告台灣民眾要小心，以免被當成間諜逮捕。

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夏立言一行預計16日出發，隨行團員包括國民黨大陸事務部及智庫人員。除了參與開幕等部分活動外，其餘時間夏立言將拜訪台胞、台商、台生，了解他們生活上遭遇的問題，代為向大陸有關部門轉達，協助解決。

本屆海峽論壇的主會場設在廈門，共有84家兩岸機構共同主辦。17日將舉辦論壇大會，福建其他城市和平潭綜合試驗區也將舉辦相關活動。

國台辦透露，本屆論壇已邀請台灣政黨代表、各行業代表、社團負責人、工青婦團體、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界人士與會。論壇將設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊，系列活動37場，其他活動14場，共計51場。

國台辦發言人朱鳳蓮指出，本屆論壇將推動兩岸有關單位和企業簽訂鄉村振興、台青創業、科技、教育、文化、金融行業合作等多項協定。最受外界關注的是，論壇還將向台灣青年提供1,200多個就業機會、1,000多個實習實訓機會。

台灣陸委會副主委詹志宏表示，大陸的經濟復蘇之路正面臨嚴峻的困難和挑戰，如果要硬擠出1,200個工作機會，他認為「背後的目的和動機值得商榷」，強調海峽論壇就是年度的大型對台統戰活動。

陸委會並表示，為防範中共對台統戰滲透，傷害國家主權及民主憲政秩序，呼籲台灣民眾及團體不要輕易參與「海峽論壇」，也不要配合或呼應中共對台統戰作為，成為中共統戰宣傳的樣板。

陸委會更警告，中方於今年4月修訂「反間諜法」，並以國安為由濫捕包括台灣民眾在內的境外人士，建議台灣民眾前往中國之前，應審慎評估人身安全。