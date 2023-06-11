沙特："阿中合作論壇"首日簽署100億美元投資協議

沙特/中國/貿易/外交

沙特周日(6月11日）宣布，在"阿中合作論壇第十屆企業家大會"在沙特首都利雅得舉行首日，共簽署100億美元的投資協議。沙特投資部與中國電動汽車製造商華人運通簽署了一份諒解備忘錄，計畫斥資56億美元成立一家合資企業。

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法新社報道，阿中合作論壇第十屆企業家大會6月11日至12日在利雅得舉行，此時正值中國與沙特外交及經貿關係得以鞏固及快速發展。

據沙特投資部稱，為期兩天的會議聚集了3,500 多名中國及沙特企業界領袖及代表。大會首日簽署的100億美元投資協議，涵蓋從新技術到農業的各個領域，包括可再生能源、房地產、礦產及旅遊。大部分的投資協議都是中國與沙特的私企或國營實體之間達成的，金額至少達80億美元。

其中引人注目的是沙特投資部與中國電動汽車製造商華人運通簽署了一份諒解備忘錄，計畫斥資56億美元成立一家合資企業。另外，AMR ALuwlaa公司與總部位於香港的中環國際集團以5.33億美元的價格收購了沙特阿拉伯的一家鐵工廠。

據同一消息來源稱，沙特集團ASK和中國地質礦業集團公司已承諾在沙特開發一個銅礦項目，投資額為5億美元。

沙特外交大臣費薩爾在會議開幕式上表示，"這次會議提供了一個契機，為我們的人民創造一個共同的新時代，他並強調了沙特與中國具有發展經貿關係的巨大潛力。

法新社稱，作為世界上最大的原油出口國，沙特去年12月接待了中國國家主席習近平，引發了其傳統夥伴美國的批評。

在被問及這個問題時，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲表示，他“不理會”這類批評，他稱，商人會到有機會的地方發展。

美國國務卿布林肯上周訪問沙特時表示，美國沒有要求任何國家"在美國和中國之間做出選擇”。

沙特外交大臣費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）周日表示，中國是阿拉伯世界的最大貿易夥伴。他強調雙方貿易和經濟夥伴關希的重要性、以及增強這種關希的共同願望。

費薩爾在中阿合作論壇第十屆企業家大會上表示，中國與阿拉伯世界2022年的雙方貿易來往總額達4300億美元。他指2022年沙中貿易來往總額達1060億美元，與2021年相比增加30%。