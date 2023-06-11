烏克蘭指責俄軍炸毀大壩意在阻止烏軍在赫爾松發動攻擊

烏克蘭/俄羅斯/卡霍夫卡大壩

烏克蘭政府周日(6月11日）公布卡霍夫卡水壩被毀後洪水造成傷亡人數，在烏克蘭控制區，有6人死亡，35人失蹤。而在俄羅斯人佔領的領土上，莫斯科任命的官員本周報告稱，洪水災害導致8人死亡、13人失蹤。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾周日指責俄羅斯軍隊炸毀卡霍夫卡大壩意在阻止烏克蘭軍隊在赫爾松發動攻擊。

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法新社記者從赫爾松發回報道稱，洪水已開始退去，第一批赫爾松地區的居民開始返回家園並查看損失情況，但其他地區的疏散工作仍在繼續。

烏克蘭內政部長克雷芒科(Igor Klymenko）稱，共有77處地區被洪水淹沒，其中14個位於俄羅斯佔領區。

他在電報群Telegram上發出的消息稱，最新統計大壩被炸導致洪水共造成6人死亡、35人失蹤，其中包括7名兒童。另外在烏克蘭控制區，有3,700人被疏散。在被毀的水電站大壩上游，還有162,000人沒有飲用水。

俄羅斯人佔領區，地方當局稱已經疏散了7,000多人。

另據路透社消息，烏克蘭國防部副部長安娜·馬利亞爾周日表示，俄羅斯軍隊炸毀卡霍夫卡大壩意在阻止烏克蘭軍隊在赫爾松發動襲擊，並縮小烏軍積極行動的可能地域範圍。

烏克蘭國防部副部長表示，轟炸大壩還旨在為在紮波羅熱和巴赫穆特地區部署俄羅斯預備役部隊提供機會。

英國國防部在周日的最新情報更新中表示，卡霍夫卡大壩的倒塌幾乎肯定會破壞烏克蘭克里米亞居民的主要淡水來源，莫斯科自2014年以來一直佔領着克里米亞。

而聯合國緊急救濟協調員格里菲思（Martin Griffiths）日前在接受聯合國新聞採訪時表示，在卡霍夫卡大壩被毀後，救援烏克蘭人民的計畫首先要以“即刻救人”為核心。格里菲思說，“我們現在需要專註於緊急響應計畫。”

格里菲思強調了向所有受影響的烏克蘭人提供人道主義援助的三階段計畫，“首先我們需要救人，把他們送到安全的地方，讓他們獲得食物和安全的飲用水。”

格里菲思說，緊急行動包括將人們送到安全地帶，運送救生物資，以及評估長期後果。對緊急援助的呼籲也正在進行中。

關於烏克蘭總統澤連斯基指責援助機構反應緩慢的媒體報道，格里菲斯回應說，立即作出響應一直是優先事項。他說，“我理解澤連斯基總統的心情，我們在集中精力儘快推進緊急響應。”