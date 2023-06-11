空難奇蹟：四名兒童原始叢林生還記

哥倫比亞空難事件

奇蹟是會發生的。年齡分別為13歲、9歲、4歲和1歲的四名哥倫比亞兒童，5月1日與母親馬格達萊納乘坐的小飛機穿越原始森林時墜毀，母親、飛行員和另外一名親戚喪生，孩子們在亞馬遜叢林里迷失40天之後生還。

2023年6月9日星期五，在哥倫比亞卡克塔州索拉諾叢林，士兵和原住民與在一次致命的飛機失事後失蹤的四名原住民兒童合影。哥倫比亞總統古斯塔沃-佩特羅周五說，當局在亞馬遜叢林中找到了40天前小型飛機墜毀後倖存的四名兒童。

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救援人員說：孩子們得救後的第一句話：“我餓…”，“媽媽死了…”

投奔父親

根據當局公布的資料，四個孩子的父親拉諾克一月份突然去向不明，幾周後，拉諾克通過無線電告知馬格達萊納，要她帶孩子到波哥大與他會合。馬格達萊納才知道丈夫逃離村莊的原因是遭到了反政府游擊隊的威脅，該游擊隊在2016年退出了與政府達成的和平條約。馬格達萊納得知丈夫去向後，帶領孩子們投奔。

還有一個需要提到的細節是，這家人屬於烏托托族，他們住在卡克塔州一個山大溝深的小村莊，那裡沒有公路，出遠門唯一的方法是坐小飛機。

因當地地理兇險，森林茂密，當年哥倫比亞政府在此為最危險的罪犯建造了一座不擔心犯人逃脫的監獄。但是馬格達萊納的孩子們太熟悉這裡的森林了，他們在那裡長大。

起飛

5月1日，一架屬於包機公司的小飛機(Cessna 206)從一個名為阿拉庫拉的叢林地區起飛，前往位於哥倫比亞南部亞馬遜地區的主要城鎮聖何塞-瓜維亞雷，飛行距離350公里。飛機上的乘客除了飛行員，就是一家五口以及一位親戚。

這架小飛機是1982年在美國製造的，2021年發動機出現問題後進行了簡單修理，飛機起飛幾分鐘後飛臨原始叢林上空，飛行員發出發動機出問題的警報後不久，小飛機從雷達消失。

搜尋

小飛機失蹤後軍方投入搜救。5月15日至16日，也就是飛機墜毀半月之後，士兵們在卡克塔省南部茂密的植物叢中終於找到了飛機。飛機直立着，機頭栽向地面，飛行員死在駕駛艙，孩子們的母親和另外一位親戚也已死亡，但是找不到孩子們的任何蹤跡，這是一個讓人重燃希望的信號。

數百名軍人開始在飛機四周仔細尋覓，抱着至少找到一個孩子生還的希望。希望是渺茫的。這片叢林蟒蛇、美洲豹以及其他野獸出沒，雷雨不斷。而且森林的可見度很低，20米以遠肉眼看不清楚。附近村莊的數十名土著居民也主動加入到搜尋的隊伍中。軍方出動了數架直升機在上空盤旋，監視着森林裡的動靜，撒播了1萬份用西班牙語和烏托托語寫成的傳單，並不斷播出孩子們的奶奶用家中方言發出的呼救。搜救人員還給林中丟下了食品袋，其中一些似乎被孩子們使用。

生命的跡象出現了，士兵們發現了丟棄的鞋只、衣服，以及不久前啃過的野果。在距離小飛機墜毀兩點五公里的地方，士兵們還發現了游擊隊戰士拋棄的臨時兵營。

搜尋計畫代號“希望”，救援行動覆蓋了一個方圓323平方公里的區域。在空難發生三周之後，還發現了兩塊尿布和一雙鞋，士兵曾樂觀估計與孩子最遠不超過100米範圍，搜尋計畫重新調整，把範圍縮小到20平方公里的區域。5月17號，幾名士兵碰到了一個用樹枝搭建的臨時“小木屋”，警犬指向一把剪刀和一條髮帶。

當天，哥倫比亞總統佩特羅在推特發出發現姐弟四人還活着的消息，第二天，總統改口，刪掉推文。5月26日，士兵們懷抱着希望組織了一個象徵性慶生活動，慶祝四個孩子中最小的克里斯汀一周歲生日。

嗅探犬威爾遜失蹤

6月8號，軍方宣布協助搜尋的嗅探犬威爾遜突然在叢林中失蹤，這是一隻比利時牧羊犬，年僅六歲，是牠率先發現了奶瓶。士兵們想到威爾遜可能已跟孩子們呆在一起，但希望很快破滅。軍方發出的搜尋報告說，由於森林茂密，地形複雜，威爾遜可能迷失了方向。士兵們最後在快接近孩子們的地方找到了屬於嗅探犬的遺跡。

孩子們還活着

6月9日下午，佩特羅總統通過推特宣布發現了孩子們，他們還活着。他在推文旁邊附有一張照片，孩子們被士兵和當地人包圍着，臉色憔悴。

總統說，"孩子們幾乎與世隔絕，他們完全依靠自己的力量擺脫了困境"。孩子們是在離墜機地點5公里處被發現的。晚上9點左右，國防部宣布，孩子們已被直升機轉移到最近的城鎮聖何塞-瓜維亞雷，他們的健康狀況將在那裡得到評估。狗狗威爾遜沒有和他們在一起。

孩子們是如何在沒有水和食物的叢林中活下來的

在無休止的等待中，孩子們的父親拉諾克從未放棄過希望。他告訴當地電台："我曾多次遇到這種情況。我的小妹妹是個聾子，在森林裡走失了一個月，但我找到了她"。孩子們的祖父瓦倫西亞說："孩子們早已習慣了叢林"。

但是，孩子們怎麼能在沒有食物和水的叢林中生存這麼久？特別是還帶着一個一歲的孩子需要特別的照顧。孩子們的家人說，姐弟能夠生存下來，多虧了老大萊斯利。這個13歲的女孩用Fariña餵養她的兄弟姐妹，Fariña是一種用苦絲瓜、叢林中發現的種子和水果製成的麵粉。她的姑姑在接受哥倫比亞電視台Caracol Noticias節目採訪時解釋說，這個小姑娘會辨別 "哪些水果不能吃，因為叢林里有很多有毒的水果"。她還知道如何照顧嬰兒，因為從5歲開始，"她就照顧她的小弟弟並幫助她的母親"。

這個13歲的孩子還設法通過建造“小木屋”來庇護弟弟們。對於孩子們的姑姑來說，毫無疑問，這個小女孩是這些建築的幕後推手。她甚至是從他們以前一起玩的遊戲中得到了靈感：“我們以前玩的時候都會搭建小木屋，從他們發給我們的照片來看，我認為是萊斯莉做的。這娃娃學了很多東西，我認為是她讓她的小弟弟們生存了下來。”

對於哥倫比亞美洲印第安人全國組織來說，毫無疑問，孩子們的原住民身份和與自然的這種特殊聯繫對他們有利："孩子們的生存證明了土著人與自然的知識和關係，這種聯繫是從他們母親的子宮裡帶出來的"。“他們非常了解叢林。知道什麼該吃，什麼不該吃”。參加搜尋行動的哥倫比亞全國土著組織負責人阿科斯塔告訴法新社記者："他們設法生存了下來，這要感謝他們的精神力量"。該組織另一位領導人貝滕考特對法新社說。"世界需要這種與自然的特殊關係，以支持那些像原住民一樣生活在森林中並照顧森林的人。