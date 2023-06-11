索馬里首都再爆襲擊事件，世衛組織一名僱員在襲擊中喪生

索馬里/襲擊

世界衛生組織總幹事譚德塞周日披露：周五至周六夜間，索馬里首都摩加迪沙海濱的珍珠灘酒店遭遇伊斯蘭武裝分子襲擊，世衛組織的一名僱員在襲擊中喪生。譚德塞發推表示：對世衛組織僱員在襲擊中喪生感到悲痛，同時譴責所有針對平民和人道主義工作者的襲擊。

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周五晚間，一支由七名伊斯蘭武裝分子組成的突擊隊衝進摩加迪沙海濱的珍珠灘酒店。根據索馬里警方周六披露的信息：武裝組織對這家酒店進行了長達6小時的圍困，造成至少6名平民死亡，10人受傷，在襲擊中喪生的還有三名執法人員。伊斯蘭激進組織青年黨聲稱對襲擊事件負責。

最近15年來，青年黨發起了一場針對受到國際社會支持的聯邦政府的叛亂，經常瞄準索馬里高級官員出沒以及接待外國官員的酒店作為襲擊目標。

青年黨已在2011-2012年被趕出索馬里的各大城鎮，但得以在廣大農村紮根，繼續對包括首都在內的安全和平名目標發動襲擊。本次襲擊再次顯現了索馬里在努力擺脫數十年衝突中的安全問題。

去年9月，索馬里總統馬哈茂德宣布對青年黨發動“全面戰爭，並特別在美國空襲的支持下，向他們發動軍事進攻。

但是，青年黨繼續以血腥襲擊為報復手段，凸顯了他們襲擊索馬里城市和軍事設施中心的能力。

聯合國秘書長古特雷斯在今年二月提交給聯合國安理會的一份報告中表示：2022年，是2017年以來索馬里平民死亡人數最多的一年，主要原因歸咎於青年黨發動的襲擊。