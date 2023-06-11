金融時報：微軟擬將頂級人工智能專家從中國遷到加拿大

中美科技展

在地緣政治緊張局勢下，據金融時報披露，微軟（Microsoft）正將其部分最優秀的人工智能AI研究人員從中國調往加拿大，此舉可能會毀掉這個亞洲國家科技人才的一個重要培訓基地。

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金融時報周六援引4名了解該計畫的人士說，總部設在北京的微軟亞洲研究院（MSRA）已經開始申請簽證，將該院的頂尖人工智能專家轉移到其位於溫哥華的研究所。

這些知情人對金融時報說，此舉可能影響到20至40名員工。一位接近微軟的人說，今年將有少量中國員工搬到加拿大，這家美國科技巨頭正在那裡建立一個由來自世界各地的專家組成的新實驗室。

據他們表示，微軟公司出於防禦策略在加拿大設立一個新的人工智能實驗室，以應對美中緊張關係不斷升級的趨勢。這個被稱為“溫哥華計畫”的主要目的是為了阻止頂級人才被中國科技企業挖走，進行有關OpenAI的ChatGPT的研究和開發。

報道說，有兩名研究院的專家表示，他們最近收到了中國互聯網公司的工作邀請，但他們拒絕了邀請，準備前往加拿大。

其中一人表示，雖然微軟與中國有着深厚的聯繫，但“在我們這裡有最優秀的研究人員，尤其是從事機器學習的人，存在一定的風險。”

這位專家說，中國公司可能會挖人，或者僱員可能會受到的騷擾。“我們在內部會議商討論過這些風險。”

另外一人正在申請加拿大簽證。他表示，“或許在第三國，在美國和中國之外，我們能夠重新找到過去那種就技術問題展開充滿活力的討論。”

金融時報指出，微軟亞洲研究院是中美科技合作的特例。兩名研究人員表示，兩國關係日益惡化，雙方對對方的科技發展的猜忌日益加深，這限制了他們與西方同事的合作空間，而中國方面也加大了對這些專家的審查範圍。

但在中國網絡上，也有消息指，在這篇文章首次發表後，微軟表示： “報道中數字並不準確。不存在所謂的‘溫哥華計畫’。”

微軟亞洲研究院是中國科技人才的重要培訓中心，對人工智能研究作出了巨大貢獻。其中不少人加入了中國科技公司，帶動了中國整體人工智能生態系統的發展。

微軟在中國的業務持續了三十多年，目前依然保持強大的存在。據該公司公開資料顯示，它在中國擁有大約九千名僱員，其中從事研發工作的軟件工程師逾80%。

金融時報報道鏈接：https://www.ftchinese.com/interactive/111798?exclusive