中國愛國留學生英國當街毆打旅英港人 英國內政外交遭促調查

英國/中國/香港/旅英港人遭毆

香港反送中屆滿4周年，旅英港人舉辦遊行集會，在南安普敦，疑似中國留學生的小粉紅毆打參加集會港人致手臂和頸部傷痕纍纍，滋事者事後發圖文吹噓炫耀並嗆“港獨台獨都是傻逼”。

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據中央社今天引述自由亞洲與推特帳號“李老師不是你老師”今天上傳的圖文，南安普敦（Southampton）集會的現場至少3男對一名黑衣人拳打腳踢。其中身穿白衣的施暴者揮舞中國五星旗，高呼“香港是中國的！”網友肉搜他是南安普頓大學（University of Southampton）的中國留學生。

消息還原事發始末指出，11日中午港人集會期間，操普通話的白衣男在現場叫囂甚至放話要撂人來但被驅離，不過直至集會終了卻未見人影。但若干參與集會的港人聚餐結束漫步街頭，卻遭遇先前滋事的白衣男等，對方二話不說直接上前施暴，疑似有預謀的襲擊。

專門翻譯中國內部反西方言論的推特帳號“大翻譯運動”也轉載前述旅英港人遇襲的圖文，並披露打人的就是南安普敦大學中國留學生宮鉦（Gong Zheng）。

該報道稱，流亡英國的前香港區議員劉珈汶於推特上傳被毆港人傷痕纍纍的圖文說，港人在英國國土遭受肢體襲擊，敦促當地警方調查，並要求英國內政部及外交部調查境外滲透問題。