中國監測美法加日海軍演習

中國/南海/四方軍演

中國上周在台灣以東的太平洋水域部署了一架偵察機，中國媒體稱這架偵察機監視並收集了美國、日本、法國和加拿大海軍參與的軍事演習的情報。

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據路透社今天報道稱，中國官方支持的《環球時報》周日援引分析人士的話說，一架裝有情報收集設備的 Y-9 貨機改裝型偵察機很可能在這次法國與美國，加拿大與日本的軍事演習中進行了監視和收集情報。

《環球時報》援引北京一家智庫的話說，自星期四以來，兩艘美國航空母艦尼米茲號和羅納德里根號一直在菲律賓海具有重要地緣政治意義的琉球群島附近活動。

這些島嶼將東海與菲律賓海隔開，並散布在日本和台灣之間的西太平洋上，中國聲稱台灣是其領土。

美國第七艦隊在一份聲明中表示，美國周五開始在菲律賓海開展演習，兩個航母打擊群自 2020 年 6 月以來首次聯合行動。

日本防衛省周四報告稱在太平洋發現了 Y-9 偵察型。日本防衛省發言人周一表示，它正在分析附在 Y-9 改型起落架上的一件設備，該設備以前從未見過。

近年來，隨着中國在東海和南海以及台灣周圍變得越來越強硬，中國與美國及其盟友在西太平洋的軍事衝突有所增加。

據路透社說，在四方演習前幾天，菲律賓、美國和日本的海岸警衛隊在菲律賓西部省份的海岸舉行了首次三方演習。