中國駐韓大使會見反對黨講話引發爭議 韓國抗議升級

韓國/中國

中國駐韓國大使邢海明8日會見韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明時表示，美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。現在賭中國輸的人今後一定會後悔。邢海明發言時有各家媒體記者在場，並且通過優兔現場直播，其言論引發爭議。韓國外交部長官樸振12日就中國駐韓大使邢海明日前置評韓政府外交政策引發爭議一事表示，這是十分不恰當的言行。韓國外交部已明確警告，所有的後果都須由大使本人承擔。

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據韓聯社今天報道稱，韓國總統室回應中國駐韓大使爭議言論。韓國總統辦公室一名官員12日在記者會上就中國駐韓大使邢海明日前置評韓政府外交政策一事表示，大使應在本國和接受國之間發揮好橋樑作用，然而該作用發揮不當，可能會損害本國和接受國的國家利益。

該官員表示，外交部已向中方充分轉達韓方立場，韓國駐華大使館也已表態，因此總統室方面並無要特別申明的立場。但根據《維也納外交關係公約》第四十一條規定，外交官均負有尊重接受國法律規章之義務，且承擔不幹涉該國內政之義務。這可被解讀為，總統室方面指出邢海明實際上違反了該公約。

據韓聯社說，總統室直接針對特定國家的大使發表批評性言論十分罕見，這可被解讀為總統室十分嚴重看待當前情況。執政黨國民力量籍議員申源湜前一天以《維也納外交關係公約》第九條為依據在臉書發文稱，政府應該積極考慮採取將邢海明列為“不受歡迎的人”（persona non grata）的強硬措施。

執政黨就邢海明的言論一致表現出激憤的姿態。國民力量黨首金起炫當天在黨最高委員會會議上稱，一個司局級大使揚言對接受國進行報復，實在無禮。國務總理韓悳洙當天在國會問政會上就國民力量籍議員金碩基“應驅逐邢海明”的主張表示，中國駐韓大使的行為非常不妥。

韓國外交部長官樸振12日就中國駐韓大使邢海明日前置評韓政府外交政策引發爭議一事表示，這是十分不恰當的言行。

樸振當天出席國會舉行的政治、外交、統一、國安部門問政會，並就執政黨國民力量黨籍議員金相勳的相關提問作出如上回答。樸振說，中國駐韓大使在會見在野黨人士時，面對多家媒體用與事實不符的內容和令人無法坐視不理的措辭譴責政府政策，這違背了規定外交使節肩負增進友好關係使命的《維也納外交關係公約》。

對於部分人提出應將邢海明列為“不受歡迎的人”，並將其驅逐出境的看法，樸振僅表示，外交部已明確警告，所有的後果都須由大使本人承擔。

對於“中國是韓國的主要貿易夥伴國，今後將如何設定韓中外交發展方向”的提問，樸振說，中國是韓國最大的貿易夥伴國，也是鄰國，在地緣政治方面，中國可在韓半島問題上發揮作用，因此健康成熟地發展韓中關係符合韓國國家利益。但為了構建健康成熟的關係，相互尊重至關重要，此次中國駐韓大使的發言不僅沒有增進韓中友好關係，反而起到了負面作用，韓方就此嚴正警告，並強調了其應承擔的責任。

該消息沒有提及韓國反對黨與中國駐韓大使會面緣由以及對中國大使上述發言是否有回應。