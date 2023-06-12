傳中國駐法大使盧沙野將離任返國  副外長鄧勵可能接任

中國/法國/人權

早前因在訪問中質疑前蘇聯加盟共和國的主權國家地位的中國駐法國大使盧沙野，據香港《星島日報》引述消息報道，中國駐法國大使盧沙野將返國，擔任中國人民對外友好協會會長，從事民間外交；而現任副外交部長鄧勵，可能接任中國駐法大使。兩者3未有具體日期。

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該報引述不具名的消息稱，盧沙野已駐法國4年，結束任期亦屬正常。不過，時事評論員劉銳紹向本台指出，盧的調動令人有合理猜測與4月在國際上引起負面反應的言論有關。而本台亦發現，盧沙野的職位調動有不尋常之處。

首先是現年58歲的盧沙野，其實未到60歲的副部級官員退休年齡，但作為執行對外政策的全國性人民團體，半官方的對外友好協會會長一職屬高幹退下火線後發揮「餘溫」的職務，例如現任會長林松添便是在2020年丶年屆60歲時從前駐南非大使的職位上接任該會會長，並於今年3月轉任政協外事委員會副主任。以此推論，除非有突變，否則盧應在此職位上退休。

劉銳紹亦解釋，盧沙野4月發表言論後，被視為中國的底線或思維方向，只是不適當地

在目前的情況下對外透露，引發烏克蘭和前蘇聯國家反彈，中國亦急急澄清，做了不少「補獲」工作，甚至國家主席習近平亦在5月底的西安會議上強調，要更加深度融入共建「一帶一路」大格局，出發點之一也是安撫上述國家，可見盧的言論對外交工作所產生的影響，但中國潛文化是不會即時採取行動以免讓人把結果與事由相連，甚至被視為證實各種猜測，而是延後處理。

盧沙野於2019年7月接任中國駐法國大使，今年4月，他接受法國一家電視台訪問時表示，前蘇聯國家無有效的主權國家地位，引發波羅的海三國丶烏克蘭丶法國和歐盟批評中國外交部回應時稱，這只是盧在電視辯論中的個人觀點表達，中國在有關主權問題上的立場不變。但不滿持續，其後更傳出盧沙野將於5月15日被召回國的消息，但中國外交部發言人汪文斌斷言否認，指這是「一個假消息。」

在此之前的駐法大使任內，盧沙野已有不少惹火言論。例如在2021年，盧要求法國執政黨參議員李察（Alain Richard）取消國會訪台團，被着名法國學者博達安（Antoine Bondaz）在推特反駁，但卻遭到中國駐法國大使館以官方帳號留言，酸博達安是「petite frappe」（小流氓）；盧更為其「戰狼式外交」辯護，稱有關說法是法國人希望中國依然採取羔羊外交，任人宰割的潛台詞，並稱「我們現在風格變了，你們要適應我們的新風格」，反批「如果真有戰狼，那一定是因為瘋狗太多太兇」。

事件更觸發中法外交風波。事緣中國外交部不久之後以「嚴重損害中方主權和利益丶惡意傳播謊言和虛假信息」為名，制裁歐方十名人員和四個實體，法國外交部同日召見盧沙野以表達不滿時，中方以「大使今天沒空」推拒。隔天，盧沙野更前往法國外交部提出交涉，敦促法方停止毒化中法關係的行為。

此外，在美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，盧沙野曾接受法媒BFM電視台採訪，直指「統一後，我們要進行一次再教育。我相信到那時，台灣人會再次支持統一。他們會再次變成愛國者」。訪問中的「再教育」一詞，引起國際輿論批評，尤其是維吾爾人權團體。

至於可能接任中國駐法國大使的鄧勵，現年58歲，是福建泉州人，精通法語，曾任中國駐法國公使丶外交部西亞北非司司長丶中國駐土耳其大使丶外交部部長助理等職務，2021年升任副外長，分管西亞北非丶非洲丶歐洲地區丶領事事務以及檔案工作。上月底更會見了香港律政司司長林定國，就涉港外交工作和支持香港建設「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」等問題交換意見。