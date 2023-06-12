古巴情報基地將有助中國明確對美打擊目標

中國/美國/古巴基地

美國白宮上周六稱，中國至少從2019年起就在古巴擁有一個間諜基地，中國政府目前正在擴大情報收集。華爾街日報今天引述前情報官員稱，在古巴設立一個收集美國東南部通信的基地將標誌着中國情報能力的重大進步，一旦爆發衝突可以讓中國軍隊對打擊目標有更清晰的了解。

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在亞洲，中國長期以來一直在南中國海(South China Sea, 中國稱南海)等地設有疑似前哨站，監測包括衛星傳輸、電話和互聯網數據傳輸在內的通信，但古巴情報基地將是中國在西半球的第一個前哨站。

對於上述古巴情報站的報道，上周五中國外交部的一位發言人說，他不了解相關情況。外交部發言人汪文斌說：“眾所周知，造謠污衊是美國的慣用伎倆，肆意干涉他國內政是美國的專利。”

出於對中國在美國進行間諜活動的擔憂，近年來美國政府針對中國電信設備發布了一系列禁令，同時採取措施加強網絡安全並防止中國情報人員在美國境內活動。

但有關古巴情報基地計畫的消息和今年早些時候飛越美國的疑似間諜氣球表明，中國有能力在美國周邊設立先進的間諜基礎設施。

中國通過其260多顆間諜衛星的集群收集來自美國國內的一些通信，其中許多衛星每天在美國上空往複穿梭。中國的氣球計畫可以對電話、無線電傳輸和其他信號進行更密切的監測。美國稱，近年來發生過數次中國氣球飛越美國的事件。

如果在距離佛羅里達州約100英里處設立竊聽基地，可能會大大增加中國可獲得的通信數量和範圍，其中可能包括從衛星發送到美國東南部的信號。

冷戰期間，蘇聯在古巴北部有大約1,500名工程師駐紮在盧爾德的這個情報基地，該設施已於2001年關閉。目前還無法確定中國是否會使用同一地點。

美國海軍前情報人員Carl Schuster說，雖然中國或許知道位於美國的主要軍事目標，但在古巴這樣的基地追蹤信號會讓中國對潛在目標有更全面的了解。

一些安全分析師稱，中國和古巴在獲取情報方面的一些潛在合作可能被認為特別具有挑釁性，例如將中國的傳感器網絡整合到古巴的無人機等系統。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8F%A4%E5%B7%B4%E6%83%85%E6%8A%A5%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%B0%86%E6%9C%89%E5%8A%A9%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%98%8E%E7%A1%AE%E5%AF%B9%E7%BE%8E%E6%89%93%E5%87%BB%E7%9B%AE%E6%A0%87-4403a41d