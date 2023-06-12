對抗中國影響力 美國重返教科文組織

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聯合國文化和科學機構聯合國教科文組織6月12日周一宣布，美國日前對該組織表示，美國有興趣重新加入，並已列出了償還債務和重新加入的時間表。聯合國教科文組織總幹事奧黛麗阿祖萊表示對該重要行動表示高興。

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聯合國教科文組織於6月12日周一宣布，美國日前對該組織表示有興趣重新加入，並已列出了償還會費和重新加入的時間表，近6年前美國退出聯合國教科文組織。

法新社指出美國計畫重新加入教科文組織，並支付超過 6 億美元的欠款，此前美國因巴勒斯坦成為其成員的舉動引發與了長達十年的爭端。

在聯合國教科文組織於 2011 年投票接納巴勒斯坦為成員國後，美國和以色列停止資助聯合國教科文組織，特朗普政府於 2017 年決定於次年完全退出該機構，理由是長期存在的反以色列偏見和管理問題。

美國官員表示返回教科文組織的決定是出於擔心中國正在填補美國在教科文組織決策方面留下的空白，特別是在為全球人工智能和技術教育制定標準方面。

美國負責管理和資源的副國務卿理查德維爾馬上周向聯合國教科文組織總幹事奧黛麗阿祖萊提交了一封信，正式確定重新加入的計畫。根據美聯社獲得的親遞信件，維爾馬注意到教科文組織在非政治化中東問題辯論和改革該機構管理方面取得的進展。

聯合國教科文組織總幹事奧黛麗阿祖萊表示對美國重返該組織重要行動表示高興。

根據聯合國教科文組織的規定，只有在其他國家以多數票通過後才能接受美國回歸，預計在 7 月進行。在聯合國教科文組織內部，美國候選人資格在 7 月投票中被否決的可能性不大。

美國重返教科文組織的決定的背景是華盛頓和北京之間競爭日益激烈，而且中國希望改變二戰後建立的國際多邊秩序。

中國常駐聯合國教科文組織代表楊進表示中方不反對美國的重返。