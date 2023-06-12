新西蘭總理稱要訪問中國

新西蘭/中國

新西蘭總理希普金斯今天宣布，他將於本月底前往中國正式訪問，以加強新西蘭與中國的經濟聯繫。 這將是新冠病毒疫情大流行開始以來，新西蘭領導人對中國的首次訪問。

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據新西蘭總理希普金斯Hipkins周一說，“我今天可以宣布，我將在本月底帶領一個大型貿易代表團前往中國。”

在他的行程中，希普金斯預計將訪問北京、天津和上海。新西蘭總理沒有報告他抵達日期的任何細節，也沒有提到與中國國家主席習近平的任何會晤可能。

但希普金斯說：“我們的貿易聯繫將會因我們最近更新的自由貿易協定而得到加強，新西蘭與中國的經貿關係，近年來已被證明是非常強勁。中國是新西蘭的主要貿易夥伴，新西蘭近四分之一的出口產品在中國市場銷售。” 希普金斯說，他希望兩國之間的關係能保持穩定。

據法新社說，過去，與華盛頓或堪培拉的盟友相比，新西蘭對中國的批評較少，但希普金斯向新西蘭聽眾保證，他會保留向北京提出關切問題的權利。希普金斯稱，"如果我們對人權有擔憂，我們會提出來。如果我們對貿易或政治問題有擔憂，我們會提出來。"

據希普金斯人還在周一宣布，他將在未來幾周內訪問布魯塞爾，並出席在立陶宛舉行的北約峰會。