盧沙野將離任回國或轉任對外友協 港媒透露可能繼任者是鄧勵

中國/法國/盧沙野

港媒今天透露，中國駐法國大使盧沙野將返國，或將擔任中國人民對外友好協會會長。盧沙野今年4月受訪質疑前蘇聯加盟共和國的主權國家地位，曾經引發風波。消息稱，盧已經駐法4年，結束任期亦屬正常，外交部副部長鄧勵可能出任駐法大使。

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據星島日報今天透露，58歲的盧沙野是南京人，從事對非工作長達25年，曾任中國駐塞內加爾大使、外交部非洲司司長、中國駐加拿大大使，2019年擔任駐法大使，成為副部級官員。

今年4月，盧沙野接受法國一家電視台採訪，稱前蘇聯國家沒有有效的主權國家地位，引發波羅的海三國、烏克蘭、法國和歐盟批評。中國外交部後來稱，這只是盧在電視辯論中的個人觀點表達，中國在有關主權問題上的立場沒有變化。有傳盧沙野5月15日被召回，外交部發言人汪文斌當時在記者會闢謠說：“你提到的是一個假消息。”

據星島日報引述消息稱，盧沙野已經擔任駐法大使4年，即將59歲，返國出掌全國對外友協也是慣有的安排。未經確認的消息稱，不排除由曾任駐法公使的副外長鄧勵出任駐法大使。

星島日報說，58歲的鄧勵是福建泉州人，精通法語，曾任中國駐法國公使、外交部西亞北非司司長、中國駐土耳其大使、外交部部長助理，2021年升任副外長，分管西亞北非、非洲、歐洲地區、領事事務以及檔案工作。