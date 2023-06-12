習近平稱堅定支持洪都拉斯

中國/洪都拉斯

中國國家主席習近平12日向到訪北京的洪都拉斯總統希奧瑪拉-卡斯特羅承諾，他將堅定地支持洪都拉斯的發展。洪都拉斯剛剛與北京建立了外交關係，此前先與台灣斷交。

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法新社說，中國認為台灣是它的一個省，自1949年中國內戰結束以來，中國還沒有設法將台灣與中國的其他領土重新統一。70多年來，北京和台北的兩個敵對政府一直在爭奪其他國家的外交承認。

中美洲小國洪都拉斯長期以來一直承認台灣當局，但在3月宣布，它現在將承認中國大陸的共產黨政府，履行希奧馬拉-卡斯特羅的競選承諾。

據中國官方的新華社消息，習近平周一對洪都拉斯總統說，“這一外交轉折是一個歷史性的決定，顯示了你堅定的政治意願。”

這是洪都拉斯總統首次對中國進行國事訪問，這也是自前一天洪都拉斯駐北京大使館正式開館以來，中國國家主席習近平首次對中國與洪都拉斯關係作評論。據習近平繼續說：“中國將不斷發展與洪都拉斯的友好關係，堅定支持洪都拉斯的經濟和社會發展。”

據習近平說，“中國願意在相互尊重、平等互利、共同發展的基礎上成為洪都拉斯的好朋友、好夥伴。”

洪都拉斯總統預計將在她的行程中籤署一系列協議，該行程將於星期三結束。

據法新社說，近年來，北京已經從台北手中奪取了幾個外交關係國。現在只有13個國家承認台灣，包括巴拉圭、海地和梵蒂岡。

上周，中國在洪都拉斯首都特古西加爾巴設立了大使館。