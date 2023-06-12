車臣購得中國裝甲車 陡增轉手軍援俄軍擔憂

俄羅斯/中國/車臣/裝甲車

車臣領導人卡德羅夫上周在網上發布了一段中國製造的裝甲車的視頻，引發了有關來自中國的裝備是否可能被用來支持俄羅斯軍事行動的新質疑。視頻涉及8輛中國造裝甲車。

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據華爾街日報今天報道稱，車臣展示中國造裝甲車。俄羅斯聯邦車臣共和國領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)上周在網上發布了一段中國製造的裝甲車的視頻，引發了有關來自中國的裝備是否可能被用來支持俄軍事行動的新質疑。卡德羅夫是俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)對烏克蘭所發動戰爭的支持者之一。

這八輛未武裝的裝甲運兵車出現在卡德羅夫官方Telegram賬戶上周三發布的一段視頻中。卡德羅夫是普京的親密盟友，儘管有時觀點不一致。卡德羅夫為俄羅斯在烏戰爭提供了部隊和裝備，但無法確定他可能如何使用這些中國車輛。

這些車輛似乎是一種多用途車型，稱為“虎士"裝甲車，設計用於有限的軍事作戰和防暴警察行動，可在車頂安裝武器裝備。虎士裝甲車是由位於中國北方的軍事承包商陝西寶雞專用汽車(Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing)生產。

中國裝甲車現身車臣的視頻還引發了其他疑問，包括卡德羅夫為何展示這些車輛。

中國拒絕了西方領導的孤立鄰國俄羅斯的行動，並加強了與俄羅斯的貿易往來，包括向俄出口更多汽車，並呼應莫斯科方面宣傳戰爭的一些論調。不過對於向俄羅斯提供用於烏戰的武器，中國似乎有所顧忌，反而是以地區和平調解人自居。

根據SIPRI的數據，裝甲車是2022年中國第二大軍事出口類別，銷售額為3.92億美元，僅次於飛機的7.03億美元。該機構的數據庫顯示，中國向許多國家出口了虎士裝甲車，包括阿富汗、柬埔寨、巴哈馬和坦桑尼亞等。

但SIPRI沒有俄羅斯購買這種車輛的記錄，Wezeman表示俄羅斯此前通常使用自己的國產裝甲運兵車。他稱，從中國進口可能表明俄羅斯存在生產問題。

華盛頓大西洋理事會(Atlantic Council)高級研究員Joseph Webster表示，中國出口像虎士裝甲車這類車輛以供在衝突地區使用不會有什麼好處，因為它們影響戰場形勢的能力非常有限，而且非常容易被認出。他說：“這種行為被察覺的概率很高，而回報率很低。”

不過，中國的卡車對俄羅斯越來越重要了。Webster從官方貿易統計中彙集的數據顯示，自這場戰爭開始以來，中國對俄羅斯的重型卡車（如半掛卡車）銷量激增，僅4月份就有大約6,000輛。與美國一樣，俄羅斯在很大程度上依賴卡車進行物流運輸，因此，隨着中國對俄羅斯及其鄰國白俄羅斯的整體出口不斷膨脹，裝備供應至少間接地支持了莫斯科方面的戰爭行動。

華日引述一些以軍事網站描述稱，虎士裝甲車的防護程度太低，不適合密集作戰。位於華盛頓的蘭德公司(Rand)高級國防分析人士Scott Boston說：“在俄烏衝突的這個階段，如果你真的要在烏克蘭使用的話，我認為額外的裝甲保護比額外的速度更可取。”不過他表示，速度較快的車輛可以用作救護車或供發射迫擊炮的人員使用。