中國據報要求最後一名印度駐華記者離境

互驅記者

亞洲 – 中國和印度在過去幾周互相驅逐對方派駐的記者，《路透社》引述消息人士報道，最後一名派駐中國的印度記者即將在本月底前離開中國，而中國目前也僅剩一名記者派駐在印度。中國外交部指責印度先採取歧視性待遇，學者則稱互相驅趕記者說明了中印關係“糟到不能再更糟了”。

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中印兩國於2020年6月爆發邊境衝突後，關係持續惡化。印度今年本來有四名記者派駐中國，其中兩人出境後，即被告知簽證凍結禁止返回中國。《路透社》指出，剩下兩名印度駐中記者，一名已經在6月10日因為簽證到期離開，另一名屬印度報業托拉斯（Press Trust of India）的記者簽證也即將到期，必須在6月底前離開。

相對地，中國派駐印度的官媒記者也無法獲得延簽，目前在印度也僅剩一名中國記者。中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上表示，2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印常駐申請，並堅持只給中方駐印媒體3個月甚至1個月有效簽證，導致中方記者從14人銳減至目前的只有1人，而且印方目前仍未同意為中方最後一名駐印記者延期簽證。

據彭博社6月13日報道，一名知情人士說，中國政府已指示印度報業托拉斯（Press Trust of India）記者在本月內離開中國。至此，印度在中國的媒體存在消失。