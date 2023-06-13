互驅記者

中國據報要求最後一名印度駐華記者離境

亞洲 – 中國和印度在過去幾周互相驅逐對方派駐的記者，《路透社》引述消息人士報道，最後一名派駐中國的印度記者即將在本月底前離開中國，而中國目前也僅剩一名記者派駐在印度。中國外交部指責印度先採取歧視性待遇，學者則稱互相驅趕記者說明了中印關係“糟到不能再更糟了”。

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In Inde il ne reste plus qu'un journaliste chinois et dans Chine un seul journaliste indien.
In Inde il ne reste plus qu'un journaliste chinois et dans Chine un seul journaliste indien. © AFP
作者： 法广
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中印兩國於2020年6月爆發邊境衝突後，關係持續惡化。印度今年本來有四名記者派駐中國，其中兩人出境後，即被告知簽證凍結禁止返回中國。《路透社》指出，剩下兩名印度駐中記者，一名已經在6月10日因為簽證到期離開，另一名屬印度報業托拉斯（Press Trust of India）的記者簽證也即將到期，必須在6月底前離開。

 

相對地，中國派駐印度的官媒記者也無法獲得延簽，目前在印度也僅剩一名中國記者。中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上表示，2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印常駐申請，並堅持只給中方駐印媒體3個月甚至1個月有效簽證，導致中方記者從14人銳減至目前的只有1人，而且印方目前仍未同意為中方最後一名駐印記者延期簽證。

 

據彭博社6月13日報道，一名知情人士說，中國政府已指示印度報業托拉斯（Press Trust of India）記者在本月內離開中國。至此，印度在中國的媒體存在消失。

 

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